Infosys, DHFL, Coal India, UCO Bank, PNB, Bank of India, Tata Steel, IOCL, focus sur les stocks hospitaliers

Les tendances sur SGX Nifty suggèrent une ouverture positive pour l’ESB Sensex et Nifty 50 avec un gain de 37,50 points. Les contrats à terme Nifty se négociaient à 15 817 à la bourse de Singapour. Lors de la session précédente, les indices boursiers ont terminé à leurs plus hauts niveaux de clôture, l’indice 30 actions clôturant à 52 328 tandis que l’indice Nifty 50 s’établissait à 15 751. Les chartistes suggèrent que 15 750-15 800 et 52 300-52 400 seraient des obstacles majeurs pour le Nifty et le Sensex et qu’un maintien au-dessus des niveaux de 15800 et 52400 inviterait à une couverture courte sur le marché. “En dessous des niveaux de 15 700 et 52 300, Nifty tomberait à 15 600 et 52 000 ou 15 550 et 51 850”, a déclaré Shrikant Chouhan, vice-président exécutif de la recherche technique sur les actions chez Kotak Securities.

Les actions à l’honneur

Prestige Estates, Titagarh Wagons: Entreprise cotée à l’ESB, y compris Engineers India, Petronet LNG, Max Financial Services, Essar Shipping, Galaxy Surfactants, Jindal Hotels, KM Sugar Mills, Prestige Estates Projects, Shemaroo Entertainment, Surya India, Suven Pharmaceuticals, Talbros Automotive Components, Titagarh Wagons, Vipul Organics, Winsome Textile Industries et Wonderla Holidays, entre autres, devraient annoncer leurs résultats du trimestre de janvier à mars le 8 juin.

DHFL : Les actions de DHFL seraient radiées des bourses après l’acquisition par Piramal Capital and Housing Finance, qui a émergé comme l’adjudicataire de la société. Dans le cadre du processus de résolution en vertu du Code de l’insolvabilité et de la faillite (IBC), les prêteurs dirigés par l’Union Bank of India en janvier de cette année ont favorisé l’offre de Piramal Capital and Housing Finance pour reprendre la société de financement du logement assiégée.

Infosys : Infosys a annoncé une collaboration avec Archrock, Inc. pour intégrer des technologies numériques et des outils mobiles pour ses techniciens de service sur le terrain. Dans le cadre de cet engagement, Infosys tirera parti de son accélérateur préconfiguré pour l’application de service sur le terrain Microsoft Dynamics 365 afin de rationaliser et d’améliorer l’efficacité des services et des opérations sur le terrain d’Archrock.

Stocks hospitaliers : Le gouvernement a annoncé lundi de plafonner les frais de service prélevés par les hôpitaux privés pour le vaccin COVID-19 à 150 Rs par dose. Des actions telles que Max Healthcare, Apollo Hospitals, Fortis Hospitals, Narayana Hrudayalaya, entre autres.

PNB, Banque de l’Inde : La RBI a imposé lundi une pénalité s’élevant à Rs 6 crore à la Bank of India et à la Punjab National Bank pour violation des normes, dont une liée aux « fraudes – classification et signalement ». Une pénalité de Rs 4 crore a été imposée à la Bank of India et Rs 2 crore à la Punjab National Bank.

Banque de l’Union de l’Inde: Union Bank of India a annoncé lundi un bénéfice net de Rs 1 330 crore pour le trimestre de mars (Q4FY21), contre une perte de Rs 7 157 crore au cours du même trimestre l’année dernière. Le prêteur est revenu dans le noir en raison d’une croissance des autres revenus et d’une baisse des provisions.

Charbon Inde: La demande des ventes aux enchères en ligne de Coal India (CIL) a commencé à s’améliorer après avoir plongé, lorsque pendant la plupart du temps le dernier exercice, le mineur a dû mettre aux enchères à un prix notifié pendant environ six mois pour gagner des volumes de manière efficace marché en manque de demande.

Banque UCO : Uco Bank a de nouveau exhorté la Reserve Bank of India à envisager de la retirer du cadre de l’action corrective rapide (PCA) après avoir affiché un bénéfice annuel pour le dernier exercice, a déclaré lundi son directeur général et PDG AK Goel.

Tata en acier : Le professionnel de la résolution du fabricant de ferroalliages et d’acier inoxydable Rohit Ferro-Tech a déposé lundi le plan de résolution de la filiale de Tata Steel, Tata Steel Mining, qui a été approuvé par les prêteurs, auprès du National Company Law Tribunal (NCLT) pour approbation.

Société pétrolière indienne : IOC a annoncé lundi avoir signé un pacte d’investissement pour l’ajout d’usines pétrochimiques et de lubrification à son plan précédemment annoncé d’extension de la capacité de traitement du pétrole brut dans sa raffinerie de Koyali à Vadodara dans le Gujarat.

