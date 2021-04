Infosys, Happiest Minds a atteint des sommets en 52 semaines; L’indice informatique atteint un niveau record avant le bain de sang Sensex, toujours en vert

Les actions d’Infosys et de Happiest Minds Technologies ont atteint des sommets en 52 semaines de Rs 1 425 et Rs 675, respectivement. Image: .

L’indice BSE IT a bondi de près de 2 pour cent avant de se calmer un peu, tandis que l’ESB Sensex a bondi de plus de 2 pour cent lundi. Les actions d’Infosys et de Happiest Minds Technologies ont atteint des sommets en 52 semaines de Rs 1 425 et Rs 675, respectivement. Les sociétés de recherche et de courtage s’attendent à ce que les sociétés de technologie de l’information affichent une forte croissance de leurs revenus au quatrième trimestre de l’exercice précédent, malgré les pressions sur les coûts. Les analystes de Motilal Oswal Financial Services ont déclaré que les premiers indicateurs tels que les nouvelles commandes de commandes élevées de la part d’Accenture, son homologue du secteur, dans ses résultats de février 2021, indiquent une demande sans précédent de services technologiques, qui devrait se refléter dans la dynamique de l’accord au 4QFY21.

Ceux d’Emkay Global Financial Services ont fait écho à des points de vue similaires pour le secteur informatique. Les analystes estiment que le cloud, la transformation numérique, l’automatisation, l’intelligence artificielle (IA) et la cybersécurité continueront de faire l’objet d’une demande saine. Alors qu’ils estiment également que les marges peuvent avoir un impact séquentiel en raison des augmentations de salaire, des promotions, des primes et de la forte roupie. La société de courtage nationale a une cote «d’achat» sur Infosys avec un prix cible de Rs 1 550, ce qui implique un gain de 12 pour cent par rapport à la clôture précédente. Il a également donné un «achat» à HCL Technologies et voit une hausse de 12,7 pour cent avec un objectif de prix de 1 130 Rs chacun.

De même, les actions Tech Mahindra, Persistent, Birlasoft et Firstsource ont également une cote « d’achat » avec des objectifs de prix de Rs 1190, Rs 2200, Rs 290 et Rs 125, respectivement, avec jusqu’à 20% de rallye. Pour l’action Wipro, il a obtenu la note «Hold», car il estime que la majeure partie de l’informatique est susceptible de récolter les avantages du modèle d’exploitation simplifié, renforçant le leadership national / géographique et la montée en puissance des accords Metro. En outre, il devrait guider une croissance des revenus de 1 à 3% pour le premier trimestre de l’exercice22.

Les analystes de Motilal Oswal Financial Services estiment qu’une forte croissance du chiffre d’affaires au deuxième et au troisième trimestre de l’exercice précédent a permis au secteur de connaître une croissance robuste à deux chiffres au cours de l’exercice 22. Il s’attend également à une baisse des marges pour la plupart des sociétés de services informatiques, entraînée par des hausses partielles de salaire et une augmentation des niveaux d’attrition. La société de courtage nationale a une note « d’achat » pour Infosys, HCL Technologies, L&T Technology Services, Mphasis Ltd, Persistent Systems et Cyient Ltd. Il estime que HCL Technology bénéficiera du double avantage de l’adoption massive du Cloud, compte tenu de son expertise résiliente dans l’IMS et d’une forte reprise en P&P, grâce à sa capacité à transformer et à rénover les produits hérités.

