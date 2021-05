Infosys, Indian Oil, Adani Green, Bosch, HPCL, Biocon, JK Lakshmi Cement, Relaxo stocks en bref

Techniquement, l’indice Nifty 50 a fait face à une résistance de la bande supérieure de Bollinger, ce qui indique un mouvement à la baisse pour la prochaine session, a déclaré un analyste. Image: .

Les indices de référence des marchés boursiers nationaux, BSE Sensex et Nifty 50, espéraient un départ positif jeudi après que les marchés se soient arrêtés lors de la séance précédente. S&P BSE Sensex a clôturé à 49 902 tandis que le plus large NSE Nifty a clôturé à 15 030. Les contrats à terme astucieux s’échangeaient 30,50 points ou 0,20% de plus à 15 065,50 à la Bourse de Singapour. Techniquement, l’indice Nifty 50 a fait face à une résistance de la bande supérieure de Bollinger, ce qui indique un mouvement à la baisse pour la prochaine session, a déclaré un analyste. «De plus, la récente bougie s’est également formée comme un chandelier étoile filante sur le graphique journalier, ce qui est le signe d’une certaine correction. L’oscillateur horaire stochastique a indiqué un croisement négatif, ce qui soutient la correction à court terme à court terme. À l’heure actuelle, l’indice astucieux maintient le support à des niveaux de 14940 tandis qu’une résistance à la hausse semble à des niveaux de 15200 », a déclaré Sumeet Bagadia, directeur exécutif, Choice Broking.

Les stocks en bref aujourd’hui

Bosch, HPCL, Havells India, JK Lakshmi Cement: Sociétés cotées en bourse telles que Zee Entertainment Enterprises, HPCL, Brookfield India Real Estate Trust REIT, Torrent Power, JK Lakshmi Cement, KNR Constructions, Relaxo Footwears, Response Informatics, Sterling Webnet, The Investment Trust Of India, Disa India, Electrosteel Castings, Ultramarine & Pigments, Usha Martin et Virat Industries, entre autres, annonceront leurs résultats trimestriels le 20 mai.

Infosys: Mercredi, le cofondateur d’Infosys, SD Shibulal, a acheté des actions d’Infosys à hauteur de 100 crore de roupies par le biais d’une transaction sur le marché libre. Shibulal a acheté plus de 7,53 actions lakh à un prix moyen de Rs 1 327 par action, valorisant la transaction à Rs 100 crore, ont montré les données de l’accord de bloc BSE. Dans une transaction distincte, l’épouse de Shibulal, Kumari, a vendu plus de 7,53 actions lakh Infosys au même prix de Rs 1 327 pièce.

Adani Green Energy: Mercredi, AGEL a acquis une participation de 100% dans SB Energy India pour une valeur d’entreprise de 3,5 milliards de dollars (environ 26 000 crore de roupies). SB Energy est une coentreprise 80:20 entre le groupe japonais SoftBank et l’Inde Bharti Enterprises, et héberge 4 954 mégawatts (MW) de projets d’énergie renouvelable à travers le pays.

Société pétrolière indienne: Le CIO a annoncé mercredi un bénéfice net de Rs 21 836 crore sur une base autonome pour l’exercice terminé le 31 mars, ce qui est près de 17 fois plus élevé que le bénéfice de Rs 1 313 crore publié il y a un an. Il s’agit du bénéfice annuel le plus élevé jamais enregistré par la société d’État de raffinage et de commercialisation du pétrole.

Biocon: Le régulateur des marchés financiers Sebi a infligé mercredi une amende totale de Rs 14 lakh à Biocon et à sa personne désignée pour violation des normes du marché. La personne désignée de la société, Narendra Chirmule, qui était employée de la société en tant que vice-président senior-R & D encourt une amende de Rs 5 lakh pour avoir négocié les titres de la société lorsque la fenêtre de négociation a été fermée.

