Infosys, IndiGo, HCL Technologies, Nazara Technologies parmi les actions à l’honneur aujourd’hui

Du côté fondamental, Dalal Street pourrait se tourner vers ses pairs mondiaux pour obtenir des indices. (Photo : REUTERS)

Sensex et Nifty se sont ralliés pendant deux sessions consécutives alors que les taureaux tentent de récupérer leurs pertes. Nifty 50 se trouve désormais dans une zone de résistance cruciale, selon les analystes techniques. « Nifty a atteint une bonne zone d’obstacle de 17 500, s’il parvient à maintenir des niveaux ci-dessus ou s’il donne une clôture décisive au-dessus du même niveau, nous pourrions voir plus de hausse dans la session à venir vers la barre des 18 000 », a déclaré Rohit Sigre, senior. Analyste technique chez LKP Securities. Du côté fondamental, Dalal Street pourrait se tourner vers ses pairs mondiaux pour obtenir des indices. « Compte tenu de la forte volatilité du marché, nous resterions prudemment optimistes sur les marchés », a déclaré Ajit Mishra, vice-président – ​​Recherche, Religare Broking.

InterGlobe Aviation : InterGlobe Aviation, la société mère d’IndiGo Airlines, a signé un accord avec le Council of Scientific and Industrial Research-Indian Institute of Petroleum (CSIR-IIP) basé à Dehradun pour fabriquer et déployer du carburant d’aviation durable (SAF) à l’échelle mondiale, a déclaré l’avion de ligne sur Mercredi.

Infosys: Mercredi, Infosys a annoncé que son unité de gestion des processus métier étendait sa présence en Irlande, créant 250 emplois localement avec le développement d’un nouveau centre de livraison à Waterford.

Financement du logement Indiabulls: La société a annoncé une émission publique de débentures remboursables non convertibles (NCD) garanties. Le problème comprend une taille de base de Rs 200 crore avec une option pour conserver la surabonnement à Rs 800 crore, soit un total de Rs 1 000 crore.

NHPC : NHPC a déclaré que le conseil d’administration de la société a approuvé la fusion/fusion de Lanco Teesta Hydro Power, qui est une filiale en propriété exclusive de la société.

Technologies HCL : La major informatique a annoncé mercredi avoir signé avec la Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG (apoBank), la plus grande banque primaire coopérative d’Allemagne, un accord avec Atruvia AG pour l’acquisition de la société de conseil informatique Gesellschaft für Banksysteme GmbH (gbs). HCL détiendra 51%, tandis qu’apoBank détiendra 49% du capital de gbs.

Nazara Technologies : Le major du jeu en ligne a annoncé Arrakis Tanitim Organizasyon Pazarlama San.Tic. Ltd. Sti. (Publishme, Turquie) a souscrit à une participation de 30,82 % dans Publishme Global FZ LLC. Avec cela, la Société, par l’intermédiaire de sa filiale en propriété exclusive, à savoir Nazara Technologies FZ-LLC, détient désormais 69,18% du capital de Publishme Global FZ-LLC.

Gland Pharma: La société pharmaceutique a déclaré avoir reçu l’approbation provisoire de la Food and Drug Administration des États-Unis (FDA) pour Cangrelor pour injection, flacons à dose unique de 50 mg/fiole. Gland Pharma a déclaré qu’il pourrait être l’un des premiers à déposer une demande pour ce produit et pourrait être éligible à 180 jours d’exclusivité de médicament générique.

