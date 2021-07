Infosys, IPO Zomato, Vodafone Idea, Dodla Dairy, Barbeque-Nation, Mindtree, actions NTPC à surveiller

in

Les contrats à terme Nifty s’échangeaient à 51 points ou 0,32 % de baisse à 15 783,50 mercredi, suggérant une ouverture négative pour BSE Sensex et Nifty 50. Aujourd’hui, tous les regards seraient tournés vers l’introduction en bourse de Rs 9 375 crore de Zomato, qui s’ouvrira aujourd’hui à une fourchette de prix de Rs 72-76 par action. Les chartistes pensent que la tendance à court terme de l’indice Nifty 50 continue d’être positive avec une action liée au range. “On peut s’attendre à une nouvelle hausse vers les niveaux 15900-15915 à court terme avant de montrer le prochain cycle de consolidation. L’émergence d’une force à l’obstacle n’a pu qu’ouvrir une forte cassure haussière de la résistance à court terme. Le support immédiat est placé à 15710 niveaux », a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities.

Des actions à surveiller

Bord d’informations : La société mère de Naukri.com, Info Edge détient une participation d’environ 18,55 pour cent dans la plate-forme de livraison de nourriture Zomato. L’introduction en bourse de Zomato à 9 375 Rs sera ouverte à la souscription aujourd’hui, après avoir levé 4 197 crores de Rs auprès de 186 investisseurs principaux mardi.

Infosys, Dodla Dairy : Les entreprises associées à l’ESB telles qu’Infosys, Dodla Dairy, Craftsman Automation, L&T Technology Services, 5paisa Capital, Alliance Integrated Metaliks, Essar Securities, Hatsun Agro Product, Mishtann Foods, Tasty Dairy Specialities, Tinplate Company of India et Vikas EcoTech publieront tous les trimestres gains le 14 juillet.

Idée Vodafone : Vodafone Idea (Vi) dans un dossier d’échange a déclaré qu’il continue d’explorer les opportunités de collecte de fonds et informera les régulateurs une fois que la proposition d’augmenter de 25 000 crores de roupies sera examinée par son conseil d’administration.

Accueil Barbecue-Nation : L’ICRA a amélioré la cote de crédit des facilités bancaires de Barbeque-Nation Hospitality, a informé la société dans un dossier relatif à l’ESB.

Arbre de l’esprit : Mindtree a affiché mardi un bond de 61,2% de son bénéfice net consolidé à 343,4 crores de roupies pour le trimestre de juin et a respiré la confiance dans l’enregistrement d’une croissance des revenus à deux chiffres au cours de l’exercice fiscal 22. La société avait enregistré un bénéfice net de Rs 213 crore au cours du trimestre de juin 2020.

NTPC : NTPC a annoncé mardi que sa filiale nouvellement formée, NTPC Renewable Energy, avait reçu l’approbation du ministère des Énergies nouvelles et renouvelables de l’Union pour mettre en place un parc d’énergie renouvelable de 4 750 mégawatts (MW) dans le Rann of Kutch à Khavada, dans le Gujarat.

