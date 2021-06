Infosys, ITC, RIL, PVR, Route Mobile, Motherson Sumi, Manappuram Finance en bref

Les analystes techniques disent que le modèle de Nifty sur une période hebdomadaire suggère un mouvement haussier supplémentaire dans le compteur. Image : .

Les contrats à terme astucieux se négociaient dans le rouge à 15 617 sur la bourse de Singapour. Mercredi, BSE Sensex et Nifty 50 pourraient commencer en territoire négatif au milieu d’indices mondiaux mitigés. Les analystes techniques disent que le modèle de Nifty sur une période hebdomadaire suggère un mouvement haussier supplémentaire dans le compteur. “L’indice s’est négocié avant tout sur la moyenne mobile au cours de la journée, ce qui souligne la force du compteur. De plus, un indicateur MACD & Stochastique a connu un croisement positif. À l’heure actuelle, le nifty semble avoir une résistance à 15700 niveaux tandis que le support immédiat est passé à environ 15450 niveaux », a déclaré Sumeet Bagadia, directeur exécutif, Choice Broking.

Des actions à surveiller

Motherson Sumi, PVR : Motherson Sumi Systems, Muthoot Finance, Ranami Metals & Tubes, PVR, MTAR Technologies, Panacea Biotec, NRB Bearings, Dhunseri Ventures, parmi les sociétés cotées à l’ESB qui devraient annoncer leurs résultats trimestriels le 2 juin.

Infosys : Mardi, Infosys a été informée d’une ordonnance provisoire ex-parte SEBI dans laquelle deux de ses employés, parmi d’autres tiers, ont été nommés, dans le cadre d’une enquête en cours sur un délit d’initié. Infosys a déclaré avoir un code de conduite bien défini couvrant tous ses employés et une politique de délit d’initié qui régit le traitement des informations sensibles aux prix non publiées.

CTI : L’ITC a annoncé mardi une baisse de 1,28% en glissement annuel de son bénéfice net autonome à 3 748,41 crores de roupies pour le quatrième trimestre clos le 31 mars, alors que son chiffre d’affaires brut de la vente a augmenté de 24,10% en glissement annuel. Le conseil d’administration de la société a recommandé un dividende final de 5,75 Rs par action, y compris un dividende intérimaire de 5 Rs par action. Le dividende total pour FY21 s’élève à Rs 10,75 par action.

Reliance Industries Ltd : Reliance BP Mobility Ltd, la coentreprise indienne de carburants et de mobilité entre RIL et bp qui opère sous la marque « Jio-bp » a lancé un programme en collaboration avec la Fondation Reliance pour fournir du carburant gratuitement aux véhicules de services d’urgence COVID à travers le pays .

Itinéraire mobile : Route Mobile a annoncé un accord avec Emirates Integrated Telecommunications Company (EITC) – du, le deuxième fournisseur de services de télécommunications intégrés des EAU, en offrant une solution clé en main utilisant le hub de messagerie intelligent de Route Mobile qui permet à du de lancer une plate-forme de messagerie génératrice de revenus hautement évolutive pour permettre l’A2P commerce de gros de transit.

Manappuram Finance : L’activité de prêt d’or devrait s’accélérer au deuxième trimestre de l’exercice avec le déblocage progressif de l’économie, selon Manappuram Finance, le principal prêteur de prêts d’or. La NBFC s’attend à une croissance de l’ordre de 10 à 15 % pour l’ensemble de l’exercice, avec moins de défauts de paiement par rapport à l’exercice 21.

