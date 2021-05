Infosys, Mahindra & Mahindra, Sun Pharma, Eicher Motors, IPCA Lab, actions UCO Bank en bref

Les investisseurs garderont un œil sur la dernière étape des résultats des entreprises pour l’action spécifique aux actions, le rythme de vaccination COVID-19 en cours, les prix du pétrole, le mouvement de la roupie et d’autres indices mondiaux.

Les contrats à terme astucieux s’échangeaient 51,50 points ou 0,33% de plus à 15 465,50 à la Bourse de Singapour en début de séance vendredi. Cela signale une ouverture positive pour BSE Sensex et Nifty 50 le dernier jour de la semaine. Aujourd’hui, la 43e réunion du Conseil sur la TPS restera au centre de l’attention, qui sera dirigée par la ministre des Finances de l’Union, Nirmala Sitharaman, par vidéoconférence. Les investisseurs garderont un œil sur la dernière étape des résultats des entreprises pour l’action spécifique aux actions, le rythme de vaccination COVID-19 en cours, les prix du pétrole, le mouvement de la roupie et d’autres indices mondiaux. «Techniquement Nifty est sur le point de passer à un sommet à vie de 15431 et 15500 zones, tandis qu’à la baisse, le support existe dans les zones 15200-15150. Services financiers Motilal Oswal.

Stocks en bref 28 mai 2021

M&M, Glenmark Pharma: Un total de 96 entreprises, dont Mahindra & Mahindra, les laboratoires IPCA, Max Healthcare Institute, Aditya Birla Fashion and Retail, Glenmark Pharmaceuticals, la Banque centrale de l’Inde, la Banque indienne, Sumitomo Chemical, GMM Pfaudler, Hinduja Global Solutions et Ujjivan Financial Services, annoncent leurs résultats du trimestre janvier-mars le 28 mai.

Infosys: Jeudi, le cofondateur d’Infosys, SD Shibulal, a sélectionné des actions d’une valeur de 100 crore Rs de la société par le biais d’une transaction sur le marché libre. Shibulal a acheté plus de 7,22 scrips lakh à un prix moyen de Rs 1 384 par action, selon les données de l’accord de bloc BSE. La valeur totale de la transaction s’élevait à Rs 100 crore.

Banque UCO: La banque UCO a annoncé jeudi un bond de près de cinq fois son bénéfice net d’une année sur l’autre à 80,03 crore Rs pour le quatrième trimestre de l’exercice 21, contre 16,78 crore Rs au cours de la même période fiscale précédente, alors que son bénéfice d’exploitation avait augmenté de 26% en glissement annuel. .

Sun Pharma: Le principal médicament Sun Pharmaceutical Industries a annoncé jeudi un bond de plus de deux fois le bénéfice net consolidé à Rs 894,15 crore pour le trimestre terminé en mars 2021, principalement en raison de la solide performance du marché indien.

Moteurs Eicher: Eicher Motors a signalé un bond de 73 pour cent du PAT consolidé à Rs 526,14 crore au trimestre janvier-mars de FY21. La société avait affiché un bénéfice consolidé de Rs 304,28 crore au quatrième trimestre de l’exercice précédent.

