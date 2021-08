Infosys, ONGC, SAIL, SpiceJet, PNB, UCO Bank, Bank of Maharashtra actions en bref

À l’avenir, les analystes voient 16600 suivis de 16500 comme supports immédiats ; alors que d’un autre côté, 16700 est le niveau à surveiller. Image : .

Les contrats à terme Nifty sont devenus positifs et se négociaient de 24 points ou 0,14 % à 16 692 à la Bourse de Singapour, ce qui suggère un début d’écart pour BSE Sensex et Nifty 50. À l’avenir, les analystes voient 16600 suivis de 16500 comme supports immédiats ; alors que d’un autre côté, 16700 est le niveau à surveiller. “À partir de maintenant, la direction sera probablement dictée par l’espace bancaire uniquement et, par conséquent, il serait important de la surveiller de près”, a déclaré Sameet Chavan (analyste en chef – Techniques et produits dérivés, Angel Broking).

Des actions à surveiller

Infosys : Infosys Public Services Inc. (IPS), une filiale d’Infosys, a annoncé qu’elle permettra à la Société d’assurance publique du Manitoba (MPI) de numériser les services de permis de conduire, d’immatriculation des véhicules et de plan d’immatriculation international (IRP) pour plus de 900 000 Manitobains.

ONGC : Megha Engineering & Infrastructures Limited (MEIL) est prête à livrer 860 millions de dollars d’une valeur de 47 plates-formes pétrolières et gazières à ONGC Limited d’ici la fin de l’année prochaine, a déclaré jeudi un haut responsable de l’inframajor basé à Hyderabad.

NAVIGUER: SAIL a pour objectif de réduire sa dette entre 15 000 et 20 000 crores de roupies au cours des deux prochains mois, a déclaré le président Soma Mondal aux journalistes en marge de l’inauguration du nouveau siège du MSTC.

Jet d’épices : SpiceJet a annoncé avoir conclu un accord avec Avolon, ouvrant la voie à la remise en service de l’avion 737 MAX de la compagnie aérienne. La compagnie aérienne prévoit de démarrer l’exploitation des avions MAX vers la fin septembre 2021, sous réserve des approbations réglementaires.

PNB, Banque UCO, Banque du Maharashtra : Le Comité des nominations du Cabinet (ACC) a approuvé la prolongation du mandat de SS Mallikarjuna Rao, directeur général et PDG de la Punjab National Bank, d’environ quatre mois et demi jusqu’au 31 janvier 2022, date à laquelle il doit retraite. De même, le mandat d’Atul Kumar Goel, directeur général et PDG d’UCO Bank, et d’AS Rajeev, directeur général et PDG de Bank of Maharashtra, de deux ans chacun.

