Infosys parmi les meilleurs gagnants de Sensex, bondit de 4% après les résultats trimestriels ; faut-il acheter, vendre ou conserver ?

Infosys a annoncé un acompte sur dividende de Rs 15 par action. (Photo : REUTERS)

Le cours de l’action Infosys a grimpé de 4% jeudi matin pour devenir le premier gagnant de Sensex alors que les investisseurs réagissaient aux résultats trimestriels publiés par la société. La deuxième plus grande société de services informatiques a déclaré que son bénéfice net consolidé avait augmenté de 11,9% en glissement annuel au cours du trimestre juillet-septembre pour atteindre 5 421 crore de roupies. Infosys a signalé une augmentation de 20,5% de ses revenus à 29 602 crores de Rs au cours du trimestre sous revue, contre 24 570 crores de Rs au cours de la période de l’année précédente, tout en annonçant un dividende intérimaire de 15 Rs par action. Le cours de l’action Infosys a grimpé de 37,6% jusqu’à présent cette année, pour se situer maintenant à Rs 1 785 par action.

« Nos performances exceptionnelles et nos perspectives de croissance robustes continuent de démontrer notre orientation stratégique et la force de nos offres numériques », a déclaré Salil Parekh, PDG et directeur général d’Infosys. Il a ajouté que compte tenu de la dynamique continue, Infosys a encore augmenté ses prévisions de croissance des revenus à 16,5%-17,5%. L’indication de marge a été maintenue à 22 %-24 %.

Faut-il acheter ou vendre ?

Kotak Securities – Acheter

Juste valeur – Rs 2 000

Les analystes de Kotak Securities pensent qu’Infosys est un « prince parmi ses pairs » après une performance globale de la société. La société de courtage a augmenté les estimations de revenus pour Infosys et légèrement augmenté les estimations de BPA. « Nous prévoyons un bon chiffre d’affaires à deux chiffres pour les trois prochaines années. Nous augmentons la juste valeur à 2 000 roupies, valorisant la société à ~ 30X le BPA de septembre 2023E. Infosys est bien équipé pour une croissance à la pointe de l’industrie à moyen terme. Infosys sera à l’avant-garde de – (1) des accords de transformation de base et (2) de la gestion du parcours numérique des clients », ont-ils ajouté. La juste valeur fixée par Kotak Securities implique une hausse de 12%.

Emkay Global – Acheter

Objectif de cours – Rs 1,910

Emkay Global a déclaré qu’ils appréciaient la croissance généralisée des revenus, la révision à la hausse des prévisions de croissance des revenus pour l’exercice 22, le nombre de transactions saines et la résilience des marges d’Infosys. Le major informatique a réussi à signer 22 contrats importants au cours du trimestre, ce qui indique que le pipeline de contrats reste sain, avec un bon mélange de contrats nouveaux et de renouvellement offrant une bonne visibilité sur les revenus, a déclaré Emkay Global. « Nous augmentons les estimations de bénéfices de 0,4 %/0,6 %/0,4 % pour FY22/FY23/FY24, en tenant compte des performances du deuxième trimestre. Nous maintenons Buy avec un TP de Rs1.910 à 28x Sep’23E EPS, compte tenu de la forte dynamique des bénéfices et de l’environnement de demande robuste », ont-ils déclaré.

Oui Titres – Acheter

Prix ​​cible – Rs 2 026

Les revenus et les marges EBIT d’Infosys au cours du trimestre sous revue ont été supérieurs aux estimations de Yes Securities. Les analystes estiment que la réservation de feal reste forte et soutiendrait la dynamique de croissance. « Il y a des vents contraires sur les marges à court terme, car l’attrition des employés s’est fortement accélérée. Nous nous attendons à ce qu’il rapporte un CAGR des revenus de 14,9% avec une marge EBIT moyenne de 24,7% sur FY22‐FY24. Nous maintenons BUY Rating dans le stock avec un prix cible révisé de Rs 2026 », ont-ils ajouté.

