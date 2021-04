Infosys pour acheter des actions à une prime de 25% par rapport au prix actuel; approuve le plan de rachat de Rs 9200

Infosys a approuvé aujourd’hui un rachat d’actions. (Image: REUTERS)

Le géant des services logiciels Infosys a déclaré aujourd’hui que son conseil d’administration avait approuvé un rachat de Rs 9200 crore d’actions sur le marché libre. La société rachètera des actions à un maximum de Rs 1750 pièce, une prime de 25% sur le prix actuel du marché de Rs 1398 pièce, ont annoncé des reportages télévisés en attendant la sortie officielle. L’annonce du rachat est venue avec les résultats financiers de la société où elle a signalé un bond de son bénéfice net à Rs 5 076 crore au cours du trimestre janvier-mars, contre 4 321 crores à la même période l’année dernière.

Il s’agit du troisième rachat annoncé par Infosys en cinq ans. Plus tôt en décembre 2017, la société a procédé à un rachat de 11,3 crores d’actions à un prix de Rs 1150 par action pour Rs 13000 crore. En août 2019, Infosys a racheté 11,05 crores d’actions pour une moyenne de 757,38 Rs par action dans le cadre de son offre de rachat de 8260 crores Rs. Jusqu’à présent cette année, Tata Consultancy Services et Wipro ont achevé leurs rachats d’actions.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.