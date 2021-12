Infosys, Rategain parmi 226 actions atteindra un sommet de 52 semaines sur l’ESB, 7 scripts à de nouveaux plus bas

En dehors d’Infosys, les actions Rategain ont également atteint leur plus haut niveau en 52 semaines après que l’action se soit redressée à Rs 411,15 en cours de journée. Tech Mahindra, Starlite Components, Megasoft étaient parmi d’autres scripts qui ont atteint un sommet de 52 semaines.

Les taureaux ont maintenu le contrôle sur Dalal Street jeudi avec des indices de référence nationaux se négociant en vert. S&P BSE Sensex a gagné près de 300 points, récupérant 57 200 points tandis que NSE Nifty 50 a gagné près de 100 points, regagnant 17 050 points. Les actions d’Infosys ont atteint un nouveau record de Rs 1 860, en hausse de 2% par rapport à l’ESB lors des échanges intrajournaliers de jeudi. L’action a dépassé son précédent record historique de 1 848,25, atteint le 20 octobre 2021. L’action s’échangeait à la hausse pour la troisième séance de bourse consécutive. Au cours du dernier mois, Infosys a surperformé l’indice de référence BSE Sensex. L’action a bondi de 7 pour cent, contre une chute de 2,2 pour cent pour le S&P BSE Sensex.

Haut et bas sur 52 semaines pour l’ESB

En dehors d’Infosys, les actions Rategain ont également atteint leur plus haut niveau en 52 semaines jeudi. L’action s’est redressée à Rs 411,15 en cours de journée. Tech Mahindra, Starlite Components Ltd, Share India Securities Ltd, Megasoft étaient parmi d’autres scripts qui ont atteint un sommet de 52 semaines aujourd’hui. Pendant ce temps, Generic Engineering Construction and Projects Ltd., Infra Industries Ltd, Janus Corporation Ltd, Medplus Health Services Ltd, MPIL Corporation Ltd, Omnipotent Industries Ltd, Tarsons Products Ltd et Multipurpose Trading and Agencies Ltd étaient des actions qui ont atteint leur plus bas niveau en 52 semaines le ESB.

Haut et bas de 52 semaines sur NSE

Les actions de JTL Infra, Nupur Recyclers Ltd., Udaipur Cement Work, Medplus Health Services Ltd. et PTL Enterprises ont atteint aujourd’hui leur nouveau sommet de 52 semaines sur NSE. D’autre part, Destiny Logistics & Infra Ltd., Vikas Multicorp (PP) et Tarsons Products Ltd. et d’autres ont été parmi les actions qui ont touché leur plus bas de 52 semaines sur NSE lors de la séance de jeudi. Dans l’indice Nifty 50, Power Grid, Indian Oil Corp., ITC, NTPC et Bajaj Finance figuraient parmi les principaux gagnants tandis que Divis Labs, Bharti Airtel, Asian Paints, Shree Cements et JSW Steel figuraient parmi les principaux perdants.

Des actions qui ont bondi de 15% sur l’ESB

Plusieurs actions ont gagné plus de 15 % sur l’ESB aujourd’hui. Medplus Health Services Ltd. (en hausse de 38,34 %), PTL Enterprises (en hausse de 20,09 %), Accel Transmatic (en hausse de 19,99 %), Shri Krishna (en hausse de 19,98 %), Ceinsys Tech (en hausse de 19,98 %), GPT Infraproj (en hausse de 16,06 %) et Prime Property (en hausse de 15,65 %) figuraient parmi les actions qui ont bondi de plus de 15 % au cours de la séance de bourse d’aujourd’hui.

