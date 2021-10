Infosys relève ses prévisions de ventes pour l’exercice 22 à 17,5%, dépasse les estimations de Street pour les bénéfices de juillet-septembre

Sur le front de la marge opérationnelle, Infosys a enregistré une baisse séquentielle de 10 points de base à 23,6% principalement en raison de hausses de salaires, mais elle était toujours dans les prévisions fournies par la société.

Deuxième exportateur de services logiciels du pays, Infosys a battu mercredi les estimations de Street sur tous les fronts dans ses résultats de juillet-septembre. La société a également relevé ses prévisions de chiffre d’affaires pour l’année entière à 16,5-17,5%, contre 14-16% prévu plus tôt en raison d’un rythme d’activité soutenu et continu. Les prévisions de revenus sont supérieures aux attentes des analystes. La société a toutefois maintenu sa prévision de marge d’exploitation à 22-24%.

Infosys a affiché un bénéfice net de Rs 5 421 crore, en hausse de 4,3% sur une base séquentielle. L’estimation consensuelle de Bloomberg avait fixé le bénéfice net à 5 288 crore de Rs. Les revenus à Rs 29 602 crore étaient en hausse de 6,1% par rapport au trimestre précédent. L’estimation de Bloomberg était de Rs 29 365 crore.

Sur le front de la marge opérationnelle, Infosys a enregistré une baisse séquentielle de 10 points de base à 23,6% principalement en raison de hausses de salaires, mais elle était toujours dans les prévisions fournies par la société.

Le conseil d’administration de la société a également approuvé un dividende intérimaire de 15 Rs par action. « Nos performances exceptionnelles et nos perspectives de croissance robustes continuent de démontrer notre orientation stratégique et la force de nos offres numériques », a déclaré Salil Parekh, PDG et directeur général, ajoutant « Compte tenu de cet élan continu, nous avons encore augmenté nos prévisions de croissance des revenus à 16,5% – 17,5% ».

Au cours du trimestre, Infosys a enregistré une croissance de 6,3 % de son chiffre d’affaires à taux de change constants. Les clients continuant de dépenser pour la numérisation, la société a remporté des contrats d’une valeur de 2,15 milliards de dollars au cours du trimestre.

« Nos marges d’exploitation pour le deuxième trimestre ont bien résisté ; l’impact des initiatives améliorées de proposition de valeur pour les employés a été compensé par de solides paramètres d’exploitation, l’optimisation des coûts et le levier d’exploitation. Nous continuerons d’investir dans nos employés pour rester un employeur de choix et répondre de manière transparente à la demande des clients », a déclaré Nilanjan Roy, directeur financier.

Le taux d’attrition a toutefois augmenté à 20,1 % contre 13,9 % au trimestre précédent.

