Infosys stocke la sélection préférée de Nomura après les résultats du quatrième trimestre; le cours de l’action peut remonter de 20%

Nomura a augmenté ses revenus en USD et réduit ses marges EBIT, ce qui a entraîné une baisse de 0 à 2% du BPA.

Le cours de l’action d’Infosys a corrigé près de 8 pour cent au cours des cinq derniers jours de bourse à Rs 1362,60 chacun sur l’ESB. Alors même que le géant de l’informatique affichait une hausse de 17% en glissement annuel de son bénéfice net au cours du trimestre janvier-mars, l’action Infosys était le principal perdant de Sensex lors de la toute prochaine séance de négociation. La société de recherche et de courtage Nomura a déclaré que les résultats d’Infosys au quatrième trimestre étaient mélangés avec un manque à gagner sur les revenus et un battement sur les marges EBIT, entraînés par un passage plus important à la délocalisation. La société de courtage estime qu’Infosys a un potentiel de croissance à la pointe de l’industrie. Il a maintenu sa cote «d’achat» sur l’action et a révisé à la baisse l’objectif à 1 615 roupies chacun, soit une hausse de près de 20%. Nomura avait un prix cible antérieur de Rs 1 620 chacun pour l’action Infosys.

Nomura estime qu’Infosys est aussi bien placé pour battre le haut de gamme de ses prévisions de croissance des revenus pour FY22 en tant que nouveau TCV net (valeur totale du contrat) de 940 $ crore en FY21 et tuyau robuste. Les marges EBIT du quatrième trimestre ont été affectées par des hausses de salaires, une hausse des coûts des sous-traitants, partiellement compensée par les délocalisations. La société de courtage a noté que les marges EBIT de l’exercice 22F pourraient être affectées par les hausses de salaires au 2QFY22F, les coûts de transition de l’accord Daimler, l’augmentation potentielle des frais de déplacement en 2HFY22F et l’attrition croissante.

Infosys a annoncé un rachat sur le marché libre de Rs 9200 crore à un prix maximum de Rs 1750 pièce (prime de 25% par rapport au prix actuel). «Nous voyons deux conflits avec le rachat, premièrement, le rachat sur le marché libre entraîne une hausse des impôts», a déclaré Rishit Parikh, analyste de recherche chez Nomura. Dans un rachat sur le marché libre, la société paie 23,3% d’impôt effectif sur le montant du rachat et en outre, l’actionnaire paie l’impôt sur les plus-values. Ce n’est pas le cas dans un rachat par appel d’offres, a ajouté Parikh qu’une prime de 25 pour cent n’incitait pas l’actionnaire à long terme. «Le marché libre est généralement opportuniste et l’approbation d’un rachat à Rs 1 750 (prime de 25%) pourrait conduire à une dilution du BPA plus élevée pour les actionnaires à long terme», a-t-il ajouté.

Nomura a augmenté ses revenus en USD et réduit ses marges EBIT, ce qui a entraîné une baisse de 0 à 2% du BPA. Il s’attend à un TCAC de 13,8 pour cent de dollars US et des marges EBIT stables de 22,8 à 23,4% au cours de l’exercice 22 / 23F. «Nous continuons à évaluer Infosys sur 26x sur un BPA à 1 an (jusqu’à juin-23F) de Rs 62,1 pour arriver à un prix cible de Rs 1 615 (contre 1 620 auparavant). Infosys a également annoncé son intention d’embaucher 26 000 employés en FY22F contre 21 000 employés en FY21. Sur les 26 000 employés, 24 000 seront en Inde et 2 000 à l’étranger. Le géant de l’informatique a guidé pour une montée en puissance des revenus de l’accord Daimler à partir du deuxième trimestre en raison de retards compte tenu du niveau de complexité impliqué dans cet accord. Sur la base des hypothèses de Nomura, Daimler est susceptible de contribuer 2,4 pour cent des revenus au cours de l’exercice FY22F.

Un jour avant les résultats du quatrième trimestre, l’action d’Infosys a atteint un sommet de 52 semaines de Rs 1 480 pièce. Lors de la session précédente, le cours de l’action Infosys s’est terminé à 1 362,60 Rs chacun, en baisse de près d’un pour cent.

(Les recommandations sur les actions dans cet article sont émises par la société de recherche et de courtage respective. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils en placement. Veuillez consulter votre conseiller en placement avant d’investir.)

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.