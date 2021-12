Infosys, Tech Mahindra et MTNL parmi les actions pour atteindre un sommet de 52 semaines sur l’ESB, 6 scripts à de nouveaux plus bas

Malgré les indices de référence en rouge, les actions Infosys ont prolongé leur rallye pour atteindre un nouveau record de Rs 1 913 sur l’ESB lors des échanges intrajournaliers de vendredi.

Les ours ont fait sentir leur présence sur Dalal Street la veille de Noël avec des indices de référence nationaux se négociant dans le rouge vendredi. L’indice de référence S&P BSE Sensex a perdu 450 points à moins de 57 000 tandis que NSE Nifty 50 a perdu 145 points à 16 929. Malgré les indices de référence en rouge, les actions Infosys ont prolongé leur rallye pour atteindre un nouveau record de Rs 1 913 sur l’ESB lors des échanges intrajournaliers de vendredi. L’action a dépassé son précédent record historique de 1 861 atteint hier. L’action s’échangeait à la hausse pour la quatrième séance de bourse consécutive. Au cours du dernier mois, Infosys a surperformé BSE Sensex. Un total de 239 scripts a atteint des sommets de 52 semaines aujourd’hui.

Haut et bas sur 52 semaines pour l’ESB

Outre Infosys, les actions de Tech Mahindra ont également atteint leur plus haut niveau en 52 semaines vendredi. L’action s’est redressée à Rs 1 701,65 intraday. MTNL a également progressé à Rs 32,15, dépassant le précédent record de Rs 30,64 sur 52 semaines. Starlite Components Ltd, Share India Securities Ltd, Megasoft étaient parmi d’autres scripts qui ont atteint un sommet de 52 semaines aujourd’hui sur l’ESB. Pendant ce temps, CPL, Data Patterns, Genpharmasec Ltd, Omnipotent Industries Ltd, Shriram Properties Ltd, Multipurpose Trading et Agencies Ltd. étaient des actions qui ont atteint un creux de 52 semaines sur l’ESB.

Haut et bas de 52 semaines sur NSE

Data Patterns (India) Ltd, DCM Shriram Industries, Infosys, Max Healthcare Institute Ltd, Tech Mahindra Limited figuraient parmi les 82 actions qui ont atteint leur nouveau sommet de 52 semaines sur NSE aujourd’hui. D’autre part, Shriram Properties Ltd, SJS Enterprises Ltd, Medplus Health Services Ltd, Kriti Industries Ltd, JTL Infra Ltd, DCM Shriram Industries Ltd et ata Patterns ont été les actions qui ont touché leur plus bas de 52 semaines sur NSE lors de la séance de vendredi. Dans l’indice Nifty, HCL Technologies Ltd., SBI Life Insurance Company Ltd., Tech Mahindra Ltd., ITC Ltd. et Nestlé India Ltd. figuraient parmi les meilleurs gagnants. Tandis que Grasim Industries Ltd, IndusInd Bank Ltd, NTPC Ltd, Tata Motors Ltd et Axis Bank Ltd figuraient parmi les principaux perdants de l’indice.

Actions les plus actives sur D-Street en termes de volume

GTL Infra, Vodafone Idea, MPS Infotecnics, YES Bank, JP Power, RattanIndia Power, Hind Const Co, Suzlon Energy, L&T Fin Holding et Reliance Communication figuraient parmi les titres les plus négociés à la Bourse nationale lors de la séance de vendredi.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.