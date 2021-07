Infosys, Titan, Wipro, L&T, ITC, Marico, LTTS, Tata Steel, Aditya Birla Money en bref

Les analystes disent qu’une clôture en dessous du niveau de 15760/52550 serait négative pour le marché

Les contrats à terme Nifty se négociaient de 21 points ou 0,13% à 15 884,50 sur la bourse de Singapour, indiquant un début d’écart pour BSE Sensex et Nifty 50 le jour d’expiration hebdomadaire des F&O. Lors de la session précédente, l’indice Nifty 50 a enregistré des gains, tandis que le Bank Nifty est resté en retrait et a perdu 200 points par rapport aux sommets. Les analystes disent que le jour de l’expiration hebdomadaire des options sur indices et des résultats trimestriels du géant des indices Infosys, les marchés verraient les niveaux de 15950/53200 à court terme au cas où le Nifty/Sensex survivrait au-dessus des niveaux de 15800/52700. “D’un autre côté, en dessous des niveaux de 15800/52700, les indices de référence trouveraient un support aux niveaux 15760/52550 et 15740/52450. Une clôture en dessous du niveau de 15760/52550 serait négative pour le marché », a déclaré Shrikant Chouhan, vice-président exécutif, Recherche technique sur les actions, Kotak Securities.

Des actions à surveiller

Wipro, LTI : Des sociétés cotées à l’ESB telles que Larsen & Toubro Infotech, Wipro, Tata Elxsi, Cyient, Angel Broking, Tata Steel, Long Products, Aditya Birla Money, Cyient, Rama Paper Mills et Rollatainers annonceront leurs résultats trimestriels le 15 juillet 2021.

Infosys : Les bénéfices d’Infosys pour le trimestre d’avril à juin étaient mitigés, la société manquant d’estimations de la rue sur le front du bénéfice net, mais augmentant ses prévisions de revenus pour l’année complète. La société a affiché une augmentation de près de 23% de son bénéfice net pour le trimestre de juin à 5 195 crores de roupies et a relevé ses perspectives de croissance des revenus pour l’ensemble de l’exercice à 14-16%.

CTI : La marque d’hygiène d’ITC Savlon est devenue une marque de plus de 1 000 crores de roupies en termes de dépenses de consommation, soutenue par une demande accrue de produits d’hygiène dans le cadre de la pandémie de Covid en cours.

Compagnie Titan : Le grand taureau Rakesh Jhunjhunwala a réduit sa participation dans Titan Company à 3,72 % au cours du trimestre de juin, contre 3,97 % plus tôt.

Services technologiques L&T : La société informatique a déclaré un bénéfice de Rs 216,2 crore au T1FY22 contre Rs 194,5 crore au T4FY21. Le chiffre d’affaires de la société est passé à 1 518,4 crores de Rs contre 1 440,5 crores de Rs au cours du trimestre de mars 2021.

Marico : Marico a conclu un accord de souscription d’actions et un accord d’actionnaires avec Apcos Naturals Private Limited, et un accord d’achat d’actions avec son

promoteurs et actionnaires, de réaliser un investissement stratégique dans Apcos Naturals en acquérant/souscrivant 60 % du capital social libéré total sous forme d’actions et d’actions préférentielles à conversion obligatoire (CCPS) d’Apcos Naturals.

