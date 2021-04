Infosys, Wipro, Bharti Airtel, Sterlite Technologies, HDFC Bank, actions de Coal India en bref

Les acteurs du marché suivront de près la hausse du COVID-19, la campagne de vaccination en cours, les prix du pétrole, les résultats du quatrième trimestre, le mouvement de la roupie et d’autres signaux mondiaux.

Les contrats à terme astucieux s’échangeaient 111,50 points ou 0,75% de moins à 14 663,50 à la Bourse de Singapour. Tandis que, il citait plus haut que la clôture de Nifty mardi, indiquant que les indices de titre regardaient un début positif jeudi. Les acteurs du marché suivront de près la hausse du COVID-19, la campagne de vaccination en cours, les prix du pétrole, les résultats du quatrième trimestre, le mouvement de la roupie et d’autres signaux mondiaux. Jeudi, le marché pourrait s’échanger entre les niveaux de 14550/49000 et 14250/47690, a déclaré Shrikant Chouhan, vice-président exécutif de la recherche technique sur les actions chez Kotak Securities. «Au-dessus du niveau 14550/49000, Nifty pourrait atteindre le niveau 14650/14670 (49400 – Sensex). Par contre, 14450/48550 et 14250/47690 serviront de support majeur sur le marché. Sous les niveaux de 14250/47690, le Nifty / Sensex tomberait à 14000/47000 niveaux », a-t-il ajouté.

Stocks en bref:

Infosys: Infosys a enregistré une augmentation de 17,1% en glissement annuel du bénéfice net à Rs 5 078 crore au cours du trimestre de janvier à mars. Les revenus d’Infosys ont augmenté de 13,08 pour cent à 26 311 crores de roupies sur un an et de 1,5 pour cent en séquentiel. Infosys a déclaré aujourd’hui que son conseil d’administration avait approuvé un rachat de Rs 9200 crore d’actions sur le marché libre.

Wipro: Wipro devrait annoncer ses résultats du trimestre janvier-mars 2021 plus tard dans la journée. Hathway Bhawani Cabletel & Datacom et Tinplate Company of India vont également annoncer aujourd’hui des chiffres trimestriels.

Banque HDFC: La banque HDFC a annoncé mercredi qu’elle prévoyait de lever 50 000 crores de roupies au cours des 12 prochains mois en émettant des obligations. Le conseil d’administration de la banque abordera la proposition lors de sa réunion du 17 avril, a-t-il déclaré dans un dossier réglementaire.

Technologies Sterlite: Sterlite Technologies a annoncé une collaboration stratégique avec Openreach, la plus grande entreprise de réseaux numériques du Royaume-Uni. Openreach a choisi STL comme partenaire clé pour fournir des solutions de câbles optiques pour son nouveau réseau large bande ultra-rapide et ultra-fiable «Full Fiber».

Bharti Airtel: Bharti Airtel a annoncé mercredi une nouvelle structure d’entreprise pour renforcer la concentration de la société sur la création d’opportunités numériques qui se développent rapidement tout en lui permettant de dégager de la valeur. La nouvelle structure implique la fusion d’Airtel Digital Limited dans l’entité cotée Bharti Airtel.

Charbon Inde: La société publique CIL a alloué 37,21 millions de tonnes de charbon au cours de la période d’avril à février de l’exercice 20-21 dans le cadre d’un système d’enchères électroniques au comptant, enregistrant une augmentation de 36,3 pour cent d’une année sur l’autre. Coal India Ltd (CIL) avait alloué 27,30 tonnes de charbon au cours de la période d’avril à février de l’exercice 2019-2020, selon les données du gouvernement.

