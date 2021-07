Infosys, Wipro, Tech Mahindra ont atteint un niveau record ; Nifty IT atteint un niveau record grâce aux résultats encourageants du premier trimestre

Le rallye des actions informatiques s’explique par les résultats optimistes du trimestre d’avril à juin pour l’exercice en cours. Image : .

Infosys, Wipro, Tech Mahindra et d’autres actions informatiques ont atteint des niveaux record en intrajournalier jeudi, poussant l’indice Nifty IT à un niveau record de 29 835,90. L’indice S&P BSE IT a atteint un nouveau record de 30 507,48, en hausse de 1,5%. Le rallye des actions informatiques s’explique par les résultats optimistes du trimestre d’avril à juin pour l’exercice en cours. Jusqu’à présent, des sociétés informatiques telles que TCS, Infosys, Mindtree, L&T Technology Services, entre autres, ont déclaré leurs résultats du premier trimestre. Wipro devrait annoncer ses résultats jeudi. Les analystes disent que les fondamentaux solides à long terme, l’affaiblissement de la roupie et les chiffres de croissance trimestriels plus forts ont profité à l’indice Nifty IT et à ses principales actions hors TCS.

Techniquement, l’indice et les actions Nifty IT sont entrés dans une zone de surachat où les investisseurs devraient sortir de leurs positions d’achat précédentes, a déclaré un analyste. “Le stock d’Infosys doit clôturer au-dessus de Rs 1 585 pour atteindre Rs 1 615. Parmi les actions informatiques, seul le TCS est idéal pour une accumulation à long terme », a déclaré à Financial Express Online AR Ramachandran, co-fondateur et formateur de Tips2Trades. De l’indice BSE IT, plus de 15 actions ont atteint leurs records respectifs jeudi, notamment Infosys, Wipro, Tech Mahindra, LTTS, Coforge, Happiest Minds Technologies, Tata Elxsi, Mindtree et Sonata Software.

Le cours de l’action Infosys a atteint un nouveau record de Rs 1 597,25 sur l’ESB dans le commerce intra-journalier, après que la société a relevé ses prévisions de croissance des revenus pour l’exercice 22 grâce à un solide pipeline d’accords. L’action a franchi son précédent sommet de 1 590,85 Rs touché le 30 juin 2021. Les actions de Wipro ont bondi à 579,75, en hausse de 2,5%, Tech Mahindra à 1 119,60 Rs, Mindtree à 2 738,65 Rs, L&T Technology Services à 3 447,35 Rs, Happiest Minds Technologies à Rs 1 435,05 et Coforge à 4 563,70 Rs.

Les analystes disent que même si le marché est toujours tourné vers l’avenir, le rallye actuel est motivé par une excellente saison de bénéfices. Les solides résultats trimestriels de quelques acteurs majeurs du marché comme Infosys, L&T ont été un grand positif pour les marchés. Ashis Biswas, responsable de la recherche technique, CapitalVia Global Research, a déclaré à Financial Express que l’absence d’un verrouillage à l’échelle nationale et l’impact limité des verrouillages annoncés par les États ont réduit l’anxiété, et il y a de l’optimisme autour du programme de vaccination. «Nous avons observé que les défis de qualité des actifs rencontrés par les banques pendant la période de verrouillage s’atténuent progressivement. Cela devrait être considéré comme un indicateur de la reprise économique à venir », a-t-il ajouté.

