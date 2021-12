InfoWars recommande Ron DeSantis, plutôt que Trump, pour POTUS – à cause des vaccins

Donald Trump a fait grand bruit parmi ses fans en annonçant publiquement qu’il avait reçu le rappel pour augmenter sa protection contre le COVID-19, et en déclarant très fermement que les vaccins fonctionnent, contredisant même d’autres personnalités de droite pour le faire. . Certains électeurs républicains ont même exprimé leur méfiance à son égard face à son soutien soudain et fort aux vaccins.

PLAGE DE DAYTONA, [Photo by Paul Hennessy/SOPA Images/LightRocket via .]

InfoWars d’Alex Jones ne manque pas l’occasion de faire appel à ce groupe démographique. Au segment des anti-vaxxers qui sont suffisamment convaincus de leurs théories du complot pour rejeter Trump à leur place, le réseau propose une approbation alternative. Qui est le prochain en ligne pour la foule q-anon si Donald Trump est sur la vacillation du vaccin? Le gouverneur de Floride Ron DeSantis, qui, en revanche, a refusé de répondre publiquement à la question de savoir s’il avait reçu un rappel.

Après ses commentaires pro-vaccins, InfoWars pousse maintenant Ron DeSantis contre Trump. pic.twitter.com/ckXMciGNwQ – PatriotTakes 🇺🇸 (@patriottakes) 26 décembre 2021

Voir également



Eh bien, alors que nous voyons Donald Trump sortir et se battre pour les vaccins et parler de la façon dont il ne voulait pas licencier Anthony Fauci… nous réfléchissons à l’avenir politique du mouvement America First/Great Awakening/Trump. Est-ce Donald Trump ou des déclarations comme celle-ci nous bouleversent et nous laissent un mauvais goût dans la bouche, que nous ne voulons plus le soutenir ? Alors, qui y aurait-il, qui est la question ultime. Eh bien, Ron DeSantis est évidemment en train de devenir un favori potentiel et, dans de nombreux sondages, devance Donald Trump.

L’extrême droite a adopté les théories du complot anti-vax, beaucoup choisissant plutôt de chasser les thérapies alternatives. La minimisation par Trump de la pandémie et le secret concernant sa vaccination initiale sont généralement considérés comme le principal facteur contributif à cela. Cependant, à l’approche des élections de mi-mandat, il a fait volte-face, assurant à son auditoire que les vaccins sont efficaces et sûrs.

Steph Bazzle

Steph Bazzle fait des reportages sur les problèmes sociaux et la religion pour Hill Reporter. Elle se concentre sur des histoires qui parlent du droit de chacun de pratiquer ce en quoi ils croient et de recevoir le soutien de leurs communautés et des représentants du gouvernement. Vous pouvez la joindre à Steph@HillReporter.com

Lien source