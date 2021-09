Infra boost au Jammu-et-Cachemire ! Nitin Gadkari consacrera et posera la première pierre de divers projets NH

Le 28 septembre 2021, le ministre de l’Union examinera et inspectera les projets Z-Morh et Zojila Tunnel.

Projets de route nationale du Jammu-et-Cachemire : Le secteur des infrastructures dans le territoire de l’Union du Jammu-et-Cachemire est prêt pour un énorme coup de pouce ! Le ministre des Transports routiers et des autoroutes, Nitin Gadkari, est prêt à se consacrer à la nation et à poser la première pierre de divers projets de route nationale (NH) au Jammu-et-Cachemire le 27 septembre 2021. Le 28 septembre 2021, le ministre de l’Union examinera et inspectera les projets-Z-Morh et tunnel Zojila. Voici les projets d’infra, qui seront dédiés à la nation et pour lesquels, le ministre de l’Union posera les premières pierres à J&K :

Le ministre des transports routiers et des autoroutes de l’Union posera la première pierre des projets routiers suivants :

Baramula-Gulmarg : NH-701A au Jammu-et-Cachemire. Le projet comprend la modernisation de la chaussée existante. La longueur est de 43 kilomètres au total et le projet a été attribué à un coût de Rs 85 crore. Ce tronçon Baramula-Gulmarg améliorera la qualité de conduite de la route nationale pour que les touristes visitent Gulmarg.Vailoo à Donipawa (P-VI): route nationale 244 dans le district d’Anantnag au Jammu-et-Cachemire. Cela implique la construction ainsi que l’amélioration (2L+PS) de la route. La longueur totale du tronçon est de 28 kilomètres, et le projet a été attribué à un coût de Rs 158 crores. Le tronçon NH fournira une connectivité à Kokernag et Vailoo.Donipawa à Ashajipra (P-VII) : route nationale 244, reliant avec NH-44 dans le district d’Anantnag. Développement d’un nouveau bypass (2L+PS). La longueur totale du tronçon est de 8,5 kilomètres, pour un coût de Rs 57 crores. Cette section NH contournera la ville d’Anantnag. La rocade à quatre voies autour de Srinagar (42 kilomètres) Rs 2948,72 crores pour la décongestion de la ville de Srinagar.

Le ministre visitera les sites de projet suivants pour examiner l’état d’avancement :

Gadkari visitera la zone du portail Z-Morh et traversera le tunnel principal Z-Morh. Le tunnel principal Z-Morh mesure 6,5 km de long. Une fois le tunnel prêt, il fournira une connectivité tous temps à la ville de Sonamarg. Le ministre se rendra aux tunnels I et II de Nilgrar. Nilgrar-I est un tunnel à deux tubes, chacun de 433 mètres de long. Nilgrar twin tunnel-2 a une longueur de 1,95 kilomètre chacun. Les tunnels de Nilgrar-I et Nilgrar-II font partie d’une route d’accès longue de 18 kilomètres menant au portail ouest de Zojila. Le coût total de la route d’approche comprenant ces deux tunnels est de Rs 1 900 crore. Le tunnel Zojila, selon le ministère, fournira une connectivité à la région du Ladakh, Kargil, Leh et Drass. Le ministre visitera le tunnel Zojila par le portail ouest. La longueur totale du tunnel Zojila est de 14,15 kilomètres. Le coût attribué du tunnel est de Rs 2610 crore. Le ministre de l’Union visitera également le tunnel Zojila par le portail est. Selon le ministère, l’excavation du tunnel par le portail ouest a été réalisée sur 123 mètres de cap et l’excavation par le portail est a été réalisée sur 368 mètres de cap.

