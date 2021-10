Infra boost massif ! Consultez ces 22 projets Greenfield à venir dans le cadre de la phase 1 de Bharatmala Pariyojana

Ces 22 projets Greenfield d’une longueur de 8 000 kilomètres devraient coûter un montant de Rs 3,26 crore Lakh.

Dans le cadre de la phase I de Bharatmala Pariyojana du gouvernement Modi, un total de 571 projets d’infrastructure d’une longueur totale de 19 785 kilomètres et d’un coût de 593 820 crores de roupies ont été approuvés jusqu’à présent, tandis que jusqu’à 536 projets d’une longueur totale de 18 782 kilomètres et un le coût total de Rs 533 076 crore a été attribué. Dans le cadre de la phase I de Pariyojana, le gouvernement prévoit de développer jusqu’à 22 autoroutes Greenfield ainsi que des corridors à accès contrôlé. Ces 22 projets Greenfield d’une longueur de 8 000 kilomètres devraient coûter un montant de Rs 3,26 crore Lakh. Voici les 22 projets Greenfield à venir :

1) a- Autoroute Delhi-Vadodara : Ce corridor a une longueur de 845 kilomètres et est en cours de développement à un coût de Rs 42 165 crore.

1) b- Autoroute Vadodara-Mumbai : Il s’agit d’un couloir de 446 kilomètres de long, en cours de construction pour un coût total de Rs 45 835 crore.

1) c- Delhi-Faridabad-Sohna : Il s’agit d’un embranchement de 60 kilomètres menant au tronçon de l’autoroute Delhi-Mumbai, qui a déjà été attribué et doit être développé au coût de 5 333 crores de Rs.

2) Autoroute Ahmedabad-Dholera : C’est 109 kilomètres de long et a déjà été attribué. Le projet est en cours de construction à un coût total de Rs 4.192 crore.

3) Autoroute Delhi-Amritsar-Katra : L’autoroute longue de 672 kilomètres est en cours de construction pour un coût de Rs 37 775 crore.

4) Autoroute Bangalore-Chennai : Cette autoroute longue de 262 kilomètres sera développée à un coût de Rs 15,176 crore.

5) Autoroute Kanpur-Lucknow : L’autoroute longue de 63 kilomètres sera construite au coût de 4 183 crores de Rs.

6) Corridor Ambala-Kotputli : Le corridor Ambala – Kotputli de 313 kilomètres de long est attribué au coût de 11 375 crores de Rs.

7) Corridor Chennai-Salem : Ce corridor phare de 277 kilomètres de long, à accès contrôlé, de Chennai à Salem, sera développé au coût de 9 681 crores de roupies.

8) Corridor Amritsar-Bhatinda-Jamnagar : La section de 917 kilomètres de long du corridor Amritsar-Bhatinda Jamnagar de 1 224 kilomètres de long sera développée à un coût de Rs 22 543 crore.

9) Corridor Durg-Raipur-Arang : Ce corridor de 92 kilomètres de long sera développé à un coût de Rs 2 689 crore.

10) Corridor Raipur-Vishakhapatnam : Le couloir de 465 kilomètres de long sera développé à un coût de Rs 14 695 crore.

11) Couloir Chitoor-Thatchur : Ce corridor de 116 kilomètres de long doit être construit pour un coût en capital total de 3 997 crores de roupies.

12) Extension Urbaine Route II : L’UER II de 75 kilomètres de long devrait être développé à un coût de Rs 7 495 crore.

13) Corridor Delhi-Dehradun : Le projet doit être développé dans le cadre du couloir de 210 kilomètres de long, avec 169 kilomètres de section Greenfield, le couloir est en cours de construction à 10 294 crores de Rs.

14) Ring Road Bangalore-Satellite : Cette route de 281 km doit être construite au coût de 14 337 crore de Rs.

15) Surat-Ahmednagar Solapur : Le couloir de 641 kilomètres de long est construit pour un coût total de Rs 28 212 crore.

16) Corridor Solapur-Kurnool : Ce couloir de 335 kilomètres de long sera probablement construit pour un coût en capital total de Rs 12 859 crore.

17) Kharagpur-Siliguri (Till Morgram) : Ce corridor de 235 kilomètres de long devrait être construit au coût de 5 671 crores de roupies.

18) Couloir Indore-Hyderabad : Le corridor de 687 kilomètres de long devrait être construit au coût de 15 014 crores de Rs.

19) Corridor Hyderabad (Suryapet)-Vishakhapatnam (Devarpalle) : Le corridor de 222 kilomètres sera probablement développé à un coût de Rs 5 583 crore.

20) Kota–Indore (Garoth – Ujjain) : Ce corridor de 135 kilomètres de long devrait être développé au coût de Rs 1,887 crore.

21) Corridor Hyderabad-Raipur : Ce couloir de 330 kilomètres de long devrait être construit à un coût de Rs 8 737 crore.

22) Couloir Nagpur-Vijayawada : Il s’agit d’un tronçon à accès contrôlé de 405 km de long, qui devrait être développé à un coût d’investissement global de 14 666 crores de Rs.

