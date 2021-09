Infra de la santé : PM Modi lance Ayushman Bharat Digital Mission

Dans le cadre de la mission numérique Ayushman Bharat, chaque citoyen obtiendra un identifiant de santé numérique avec ses dossiers de santé numérisés et cela connecterait également les solutions de santé numériques des hôpitaux à travers le pays.

Le Premier ministre Narendra Modi a lancé lundi la mission numérique Ayushman Bharat pour la numérisation et l’expansion des soins de santé dans le pays. Dans le cadre de la mission numérique Ayushman Bharat, chaque citoyen obtiendra un identifiant de santé numérique avec ses dossiers de santé numérisés et cela connecterait également les solutions de santé numériques des hôpitaux à travers le pays.

Le Premier ministre a déclaré que cette numérisation de l’infrastructure de santé transformerait le secteur et le rendrait accessible et abordable, en particulier pour la partie vulnérable de la population, les personnes vivant dans les villages et les régions reculées du pays. Modi a souligné que les technologies numériques avaient aidé le pays à faire face à la pandémie.

Il a cité l’application Aroyga Setu qui a aidé à contenir la propagation des infections et la plate-forme CoWin qui a joué un rôle énorme dans la vaccination des citoyens à travers le pays avec près de 90 crores de vaccins administrés avec une certification vérifiable.

Il a cité la croissance des consultations de télémédecine pendant la pandémie avec 1,25 crore de consultations à distance et le PM-Jan Aarogya Yojana avait déjà fourni un traitement gratuit à deux crore de personnes. Le Premier ministre a déclaré que l’infrastructure numérique du pays s’étendait avec 130 crores de cartes Aadhar, 118 crores d’abonnés à la téléphonie mobile, 80 crores d’utilisateurs d’Internet et 43 crores de comptes bancaires Jan Dhan et le système de paiement numérique permettant l’UPI. « Il n’existe aucune infrastructure connectée d’une telle taille dans le monde. De la ration à l’administration, l’infrastructure numérique atteint l’homme du commun de manière rapide et transparente », a déclaré le Premier ministre.

La plate-forme d’interface de santé universelle développée par l’Autorité nationale de la santé a été exploitée sur six territoires de l’Union pendant un an et est actuellement déployée dans toute l’Inde. La plate-forme de santé aiderait les citoyens à découvrir les hôpitaux, les laboratoires de diagnostic, les pharmacies et les médecins avec toutes sortes de spécialisations. Les gens pourront prendre un rendez-vous physique, des ambulances et une collecte d’échantillons à domicile, réserver et effectuer des téléconsultations et effectuer des paiements pour les médicaments et les services médicaux.

Outre l’infrastructure numérique, le système de santé du pays a connu une augmentation du nombre de médecins, d’infirmières et de personnel paramédical au cours des sept à huit dernières années et il y aurait bientôt une faculté de médecine pour trois sièges de Loksabha, a déclaré le Premier ministre. Les centres de soins de santé primaires sont en train d’être transformés en centres de bien-être axés sur les soins de santé préventifs et 80 000 de ces centres ont commencé leurs activités, a-t-il déclaré.

