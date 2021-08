Infra.Market lève 125 millions de dollars de financement dirigé par TigerGlobal

in

Infra.Market a levé un nouveau financement de 125 millions de dollars dirigé par Tiger Global. L’investissement qui fait partie du cycle financier de série D de la société donne à la société une valorisation post-monnaie de 2,5 milliards de dollars, a annoncé mardi la société.

La start-up basée à Mumbai qui gère un marché B2B aidant les entreprises de construction et d’immobilier à se procurer des matériaux pour leurs projets est devenue une licorne plus tôt cette année après qu’un groupe d’investisseurs dirigé par Tiger Global a injecté 100 millions de dollars dans l’entreprise. La société a levé près de 268,5 millions de dollars en capital-risque (VC) jusqu’à présent.

La start-up déploiera de nouveaux capitaux pour financer son expansion sur de nouveaux marchés, s’appuyer sur sa croissance sous marque de distributeur, s’adresser directement aux canaux de vente au détail, exporter et améliorer ses offres technologiques. L’entreprise est également ouverte à envisager des opportunités d’acquisition appropriées dans l’espace de construction.

Fondée par Souvik Sengupta et Aaditya Sharda en 2016, Infra.Market se concentre sur les produits de construction à grand volume sous ses propres marques. L’entreprise s’adresse aussi bien aux clients institutionnels qu’aux points de vente du secteur des matériaux de construction. L’entreprise suit un double modèle de magasins phares (pour la restauration de petits magasins) et de magasins de concession (pour les clients de détail).

Elle approvisionne 10 États indiens et exporte vers des marchés tels que Dubaï, Singapour, la Jordanie et l’Italie. La société s’attend à bénéficier de manière significative de l’augmentation continue de l’allocation pour les projets d’infrastructure dans le cadre du National Infrastructure Pipeline, qui a prévu des projets d’une valeur de 2 000 milliards de dollars au cours des prochaines années.

« Nous nous lançons dans de nouveaux secteurs commerciaux verticaux au sein de l’écosystème de la construction au-delà des matériaux pour nous permettre de fournir des solutions de bout en bout à nos clients tout au long du cycle de vie d’un projet de construction. Nous constatons une énorme croissance de la part de portefeuille des acheteurs alors que nous développons rapidement notre portefeuille de produits et notre présence sur le marché », a déclaré le fondateur Souvik Sengupta.

L’entreprise affirme croître cinq fois d’une année sur l’autre et vise à franchir le milliard de dollars de ventes d’ici la fin de cette année civile. Plus des deux tiers des ventes proviennent des marques propres de l’entreprise, a-t-il déclaré.

