Infra Push : aucun transfert de propriété dans le cadre du plan de monétisation des actifs de Rs 6 lakh-crore

En outre, au cours des quatre prochaines années, la part des recettes non fiscales dans les recettes globales du gouvernement de l’Union pourrait augmenter en raison du NMP.

Le gouvernement Narendra Modi a dévoilé lundi un pipeline de monétisation nationale (NMP), cherchant à générer des revenus initiaux de Rs 6 lakh crore au cours des quatre années à partir de l’exercice 22, à partir de projets d’infrastructure opérationnels, dans le cadre de divers plans de location à long terme innovants qui impliquent une cession minimale. de la propriété du gouvernement sur les actifs.

Cette décision s’inscrit dans le cadre d’un plan visant à revenir sur la voie de l’assainissement budgétaire sans aucun laps de temps et à créer le poids budgétaire nécessaire pour financer le pipeline d’infrastructure nationale de Rs 111-lakh-crore et d’autres entreprises à forte intensité de capital. L’idée est d’attirer les investissements privés dans les infrastructures en mettant à disposition des fonds publics de contrepartie.

Les actifs à monétiser par le biais d’un « partenariat contractuel structuré contre la privatisation ou la vente massive d’actifs » comprendront des tronçons d’autoroute, des réseaux de transport d’électricité, des corridors de fret, des aéroports, des ports, des gazoducs et des installations d’entreposage.

La caractéristique clé du NMP, préparé par le Niti Aayog, est qu’il implique la monétisation des droits, et non la propriété. Les actifs doivent être restitués au gouvernement ou à l’organisme public concerné à la fin de la durée de la transaction. Le gouvernement estime que puisque les friches industrielles, les actifs « sans risque » doivent être offerts, les investisseurs privés et le capital patient mondial seraient incités à y investir.

En outre, la pression fiscale sur le gouvernement pour trouver des ressources budgétaires pour les investissements publics diminuerait, puisque les entreprises du secteur public central (CPSE) et les entreprises publiques comme la NHAI et les chemins de fer dont les actifs opérationnels sont en cours de monétisation, pourraient utiliser le produit pour renforcer leur investissements de création. Ces dernières années, le Centre a accordé un soutien budgétaire annuel à hauteur de Rs 1,5 à 2 lakh crore à ces entités, pour leur permettre de maintenir les dépenses d’investissement à des niveaux élevés.

En outre, au cours des quatre prochaines années, la part des recettes non fiscales dans les recettes globales du gouvernement de l’Union pourrait augmenter en raison du NMP.

« La monétisation des actifs conduira à un déblocage de valeur. La propriété des actifs restera avec le gouvernement et il y aura une rétrocession obligatoire », a déclaré le ministre des Finances Nirmala Sitharaman.

Le PDG de NITI Aayog, Amitabh Kant, a déclaré : « De nouveaux modèles comme les fiducies d’investissement dans les infrastructures et les fiducies de placement immobilier permettront non seulement aux investisseurs financiers et stratégiques, mais aussi aux gens ordinaires de participer à cette classe d’actifs, ouvrant ainsi de nouvelles voies d’investissement ».

Dans le discours du budget pour l’exercice 22, Sitharaman avait déclaré : « Nous prévoyons de poursuivre notre voie d’assainissement budgétaire et avons l’intention d’atteindre un niveau de déficit budgétaire inférieur à 4,5% du PIB d’ici 2025-2026 avec une baisse assez régulière sur la période. Nous espérons réaliser la consolidation en augmentant d’abord le dynamisme des recettes fiscales grâce à une meilleure conformité et, deuxièmement, en augmentant les recettes provenant de la monétisation des actifs, y compris les entreprises du secteur public et les terres.

Le gouvernement a promulgué une loi fin mars pour créer une institution de financement du développement (IFD), qui jouerait un rôle de catalyseur dans le financement de projets dans le cadre du National Infrastructure Pipeline, entre autres. La Banque nationale de financement des infrastructures et du développement (NaBFID), comme l’IFD sera appelée, est en train de décoller. Le gouvernement s’attend à ce que le NaBFID lève autant que Rs 3 lakh crore au cours des cinq prochaines années, en tirant parti du capital initial proposé de Rs 20 000 crore. Initialement, le gouvernement détiendra entièrement le DFI mais, à mesure que de plus en plus d’investisseurs s’y joindront, il est prêt à diluer ses fonds propres à 26%.

Le déficit budgétaire du Centre en 2020-2021 s’élevait à un niveau anormalement élevé de 9,2 % du PIB, en raison de la baisse des recettes induite par Covid, des mesures de relance budgétaire et de diverses mesures de protection sociale, y compris un programme de transfert de revenus aux agriculteurs mis en place pour faire face à la détresse causée par la pandémie à l’industrie et aux gens en général. Le niveau élevé de déficit a été enregistré alors même que les stimuli n’étaient pas assez importants pour stimuler l’économie dans la mesure souhaitée. Alors que le déficit en 2021-2022 est estimé à 6,8 % du PIB, de nombreux analystes sont d’avis qu’il pourrait être légèrement, voire significativement plus élevé.

Alok Saraf, partenaire chez Grant Thornton Bharat, a déclaré : « Cette annonce (NMP) intervient à un moment où le marché est haussier et les entrées d’IDE ont augmenté de plus de 40 %, laissant entendre que l’Inde est une destination d’investissement privilégiée parmi les investisseurs mondiaux. Ce modèle de monétisation des actifs conduira non seulement à de meilleures structures et mécanismes de financement, mais la participation du secteur privé donnera également un élan à la numérisation et à l’innovation.