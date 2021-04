Infrastructure ou nationalisme blanc? ⋆ 10z viral

Bon sang, vous tous, depuis la dernière fois que nous nous sommes rencontrés, mon épaule droite a profité d’un rendez-vous insolent avec la première dose du vaccin Pfizer, qui a immédiatement transformé ce blogueur de blague de caca aux manières douces en un super soldat légitime, arborant des pouvoirs exotiques comme peut-être avoir un Repas dans un restaurant dans quelques mois et mon Dieu peut-être même assister à un film cette année civile en supposant que j’arrête jamais de pleurer de joie.

Eh bien, à ce jour, la post-présidence du Déposed Dotard avec Diminutive Digits a été… disons simplement que je ne pense pas que Jimmy Carter regarde par-dessus son épaule.

J’ai en fait créé un outil remarquablement précis pour prévoir les manigances pitoyables de Velveeta Vulgarian, appelez-le la loi du perdant de Cap est comme le fait le perdant (ou «CLLLoD»): pour prédire le comportement de Donald Trump dans une situation donnée, considérez simplement le cadre, et puis demandez: «Que ferait le plus grand perdant du monde entier?»

Ainsi, par exemple, si je vous disais: «Donald Trump a prononcé un discours devant une foule de riches donateurs lors d’un événement RNC organisé dans son club de golf collant» et que vous avez appliqué CLLLoD, vous diriez: «Eh bien, je supposons qu’il se lance dans une tirade sinueuse, pleine de mensonges stupides et embarrassants, de fanatisme hargneux et de petits griefs usés jusqu’au bout, servant surtout à annoncer les insécurités ingérables qui ont fait de lui un échec en série et une risée mondiale. ”

Voir? La marge d’erreur est microscopique. J’attends un examen par les pairs avant de publier officiellement mes découvertes, mais localiser d’autres blogueurs ivres, masqués / en peignoir s’est avéré difficile.

(Au fait, Wee Don a gardé ses plus gros mots pour Mitch McConnell, et je suis sûr que tout le monde a été impressionné par son général Big Tuff Boyness. Je suis tout à fait pour cette guerre déchiquetée, bien sûr; honnêtement, Je garde toujours l’espoir que cela se termine avec ces deux salopettes irrémédiables qui tombent dans un abîme de méchant Disney sans fond, les mains serrées l’une autour de la gorge.)

La chute continue de l’homme de Floride (Congrès), Matt Gaetz, continue d’être une expérience fascinante en temps réel sur la dignité qu’un étron humain peut perdre tout en encerclant le drain.

Donc, la semaine dernière, nous avons appris que Matt avait essayé mais n’avait pas réussi à obtenir le pardon de Hairplug Himmler, n’est-ce pas? Eh bien, de nos jours, le Venmo Kid est si radioactif, si piquant de l’Eau De You’re Fucked Son, qu’il ne peut même plus décrocher de MEETING avec Boss Shart. Cette nouvelle menace de faire éclater mon ventre engorgé de schadenfreude, car la proximité de Trump était la seule chose que cette tumeur putride du scrotum avait à offrir à qui que ce soit, ce qui signifie qu’il est encore plus profondément en train d’attendre maintenant, qu’est-ce que tu dis? L’ailier de Matt, le trafiquant de mineurs inculpé Joel Greenberg, coopère-t-il à l’enquête?

Hooooooooooooooooweeee! Lorsque Gaetz atteindra enfin le trottoir, il ne restera plus assez de lui pour se répandre sur un Wheat Thin.

Je suppose que le membre du Congrès Sex Trafficker peut au moins se réconforter du fait que le chef de son caucus n’a pas la force éthique pour le retirer du comité supervisant le ministère de la Justice qui enquête actuellement sur sa répugnance monumentale. Kevin McCarthy reste le Neville Chamberlain de Nevilles Chamberlain.

Parlant des membres du Congrès républicains qui ne devraient pas être autorisés à proximité des terrains de jeux, Gym Jordan a décidé de jouer à Fuck Around and Find Out avec Maxine Waters, un comportement si manifestement dangereux pour la santé que je suis surpris que le chirurgien général ne l’ait pas abordé. Maintenant que son Turdlord a été jeté, l’acte de gaz ostentatoire indigné de Gymbo semble plus pathétique et clownesque que jamais, juste un homme-enfant sous-habillé frottant de la merde dans ses propres cheveux pour des raisons franchement difficiles à saisir. Le cirque a continué, frérot; si vous n’avez pas réussi à développer un ensemble de compétences au-delà de mordre la tête des poulets, c’est à vous. Et achetez une veste, pour l’amour de Dieu.

La star montante de MAGA, Kristi Noem, dit que la fosse commune COVID qui était autrefois le Dakota du Sud avant qu’elle ne prenne le relais est réservée aux BLANCS UNIQUEMENT, et j’espère juste que tout le monde est prêt pour que la primaire présidentielle du GOP 2024 soit des mois des pires personnes qui tentent de sortir -racistes les uns des autres. Tu sais, comme d’habitude.

Ted Cruz, Mike Lee et Josh Hawley (plutôt le Dumbfuck Cerberus … quoi, Tommy Tuberville était-il occupé?) Ont un plan pour ramener leur congrégation désespérément corrompue de la méchante et médiocre à la gloire, en introduisant une législation pour discipliner financièrement la Major League Baseball, ( car, vous vous en souviendrez, vous opposez aux attaques fascistes et racistes du GOP contre le droit de vote) parce que je suppose que c’est comme ça que vous remplissez vos heures lorsque vous êtes un «législateur» dans un parti qui a décidé que la politique était pour les canards.

La vérité est que tout ce faux scandale qui patauge ne révèle que la terreur nue qui traverse le Parti républicain ces jours-ci; l’administration Biden a promis des coups de feu et de l’argent dans les poches, et parlant en mon nom, d’accord, l’argent s’est transformé en bière et en bandes dessinées plus ou moins immédiatement, mais la façon dont les choses se passaient sous le dernier gars (Orange. La bouche n’est pas sans rappeler le trou du cul plissé d’un morse syphilitique.) Je ne m’attendais pas à me faire vacciner pendant des mois. Les Américains sont plutôt ravis du récent changement de direction, c’est ce que je dis.

Et maintenant, Joe n ‘Kamala n’ Chuck n ‘Nancy et tous leurs amis dans notre plan de majorité au Congrès étroit mais fougueux pour suivre leur premier succès américain Rescue Plan avec le tout aussi populaire American Jobs Plan, un méga-projet de loi d’infrastructure. plein de trucs impressionnants favorisés par des majorités bipartites massives, mais contrés par les républicains du Congrès, en raison de la façon dont ils sont essentiellement des employés d’entrée de gamme dans le département de comptabilité collective de la classe milliardaire et tout.

Je suis presque sympathique, parce que ouais, politiquement parlant, c’était déjà une putain de grosse demande, de ramener le GOP au pouvoir en souvenir de leur disque Je ne savais honnêtement pas que vous pouviez baiser l’Amérique aussi mal en seulement quatre ans , et c’était avant que Jonny Ossoff et le révérend Warnock n’introduisent l’ère de la réconciliation et les billions qui l’accompagnent. D’un autre côté, il DEVRAIT être difficile de défendre les positions des poubelles de votre parti, alors allez vous faire foutre, j’annule ma sympathie. Ce n’était qu’un appareil littéraire de toute façon, putain.

Quoi qu’il en soit, ces salauds déconcertés essaient de trouver un moyen de faire en sorte que le public américain déteste une idée généralement sympathique comme: «modernisons enfin notre infrastructure et faisons en sorte que les sales riches paient pour cela.» C’est une chose assez merdique à faire, donc je ne me sens absolument pas coupable de rire alors que leur plan Wile E. Coyote pour saper le programme de Biden traverse son cycle de vie entièrement prévisible.

“Quelle est même l’infrastructure IS, maaaaaaaaaan?” ils pleurnichaient faiblement, espérant susciter l’indignation d’un océan à l’autre en pinçant furieusement la classification ou la terminologie ou… hé, ne me regardez pas, ce n’était pas mon putain de plan.

«La soi-disant« proposition d’infrastructure »de Biden», a crié la sénatrice du Tennessee Marsha Blackburn, agitant ses citations les plus sévères, «comprend 400 milliards de dollars pour les soins aux aînés de toutes choses», comme si «soins aux aînés» était l’argot des Appalaches pour «laisser un élan chier directement dans votre bouche. Quelle est votre pièce ici, Marsha, au-delà d’attirer utilement l’attention du public sur un aspect sous-signalé de notre projet de loi Kickass?

Heck, le meilleur McConnell lui-même pouvait rassembler était l’exemple pétulant que «personne n’a voté pour» l’agenda de Biden, et je veux dire, il n’a que 81 282 916 voix off. Bénissez son cœur sombre et obstructionniste, Yertle n’a vraiment qu’un seul truc.

Ils essaient SI DIFFICILE de recréer l’atmosphère de la culture-guerre-dans-une-tente-renaissance de l’empereur des hémorroïdes, mais ils n’ont pas l’énergie maniaque pour y parvenir; si Wee Donnie One-Term voulait gagner un dollar honnête pour la première fois de sa vie abominable, la vérité est que le Sénat GOP paierait généreusement pour une solide série de séminaires sur l’éclairage au gaz. Dans l’état actuel des choses, ils se présentent comme des vieillards ridicules, hurlant des bêtises et se débattant avec étonnement, comme Peter Cetera couvrant Black Flag.

«Bien sûr, nous avons couronné une année de gâchis meurtriers (un demi-million de tombes et de dénombrements, laurier-abeille) en incitant une foule de lynches nazis à tenter le renversement violent du gouvernement fédéral, et nos successeurs rétablissent l’espoir, la normalité et la prospérité plus rapidement que n’importe qui a imaginé que c’était possible, mais quelle partie torture les enfants transgenres, je vous le demande? Voilà le pitch.

Et ce serait un discours risible, sans les enjeux. Tous les œufs sont maintenant dans le panier déplorables. «Si vous voulez des soins de santé ou une croissance économique ou même une simple compétence de base de la part de votre gouvernement, que ce soit, votez démocrate, vous ne trouverez rien de cette merde ici… mais si vous êtes tellement déformé par la haine et craignez que vous brûleriez tout aussi vite le tout afin de régner sur les cendres, AI-JE OBTENU UN PARTI POLITIQUE POUR VOUS. “

Tucker Carlson a récemment commencé à utiliser le jargon de la théorie du «grand remplacement», dont tout le monde a rapidement convenu que c’était précisément le genre de chose que les nationalistes blancs disent. Maintenant, je n’ai plus beaucoup d’illusions à briser, mais je pensais que peut-être que dispenser une véritable propagande de la suprématie blanche sur l’émission la plus regardée du câble serait finalement la ligne que même Fux était trop décent à franchir.

Mais non, Lachlan Murdoch a fait savoir au monde que Fish Stix Hitler a son plein soutien, insistant auprès de l’ADL, oui, à la frickin ‘Anti-Defamation League, avec une courtoisie reptilienne, que l’approbation de Liar Tuck était en fait une condamnation, ce qui a sûrement fait Le spasme et la contraction du fantôme d’Orwell. Que Lachlan voit un avantage politique et financier dans la plate-forme de l’idéologie du génocide est, au risque d’éditorialiser, une chose phénoménalement merdique.

Shittier entend toujours le même poison vomi lors d’une audience du sous-comité, par un membre du Congrès américain assis, mais ensuite, Scott Perry de Pennsylvanie est un haineux assez fiable depuis qu’il a remplacé son ancien pantalon fou de Freedumb Caucus contre ces nouvelles robes brillantes. Naturellement, Ron «la honte du Wisconsin» Johnson veut aussi participer à cette merde nazie, parce que partout où il y a de la merde nazie, RoJo veut y participer. C’est son «truc».

Et maintenant, le dentiste à la mode Paul Gosar fait équipe avec Marjorie Taylor Guam pour lancer un véritable caucus Brownshirt au sein du GOP de la maison, criant sur la nécessité de rendre l’architecture blanche à nouveau, ce qui signifie vraisemblablement construire tous les nouveaux bâtiments à partir des copies des protocoles de les aînés de Sion Gosar manivelle à la main dans son sous-sol pendant ses cintreuses de méthamphétamine d’une semaine.

En annonçant de nouvelles sanctions contre la Russie, (désolé Vlad, la maison de papa), l’administration Biden a révélé que le traître gracié Paul Manafort était en effet impliqué dans un stratagème visant à utiliser un pipeline en forme de Konstantin-Kilimnik pour acheminer les informations secrètes de la campagne Trump directement vers les services de renseignement russes, pour mieux cibler leurs efforts pour s’immiscer dans notre élection et installer l’animal de compagnie personnel de Poutine à la Maison Blanche.

Et nous … laissons juste ce type être président pendant quatre années entières. Frais. Hé les républicains, si jamais vous vous demandez comment vous avez aliéné chaque électeur américain qui n’est pas un Klansman ou un connard bavard et comploté, peut-être que la famille Koch possède une sorte d’usine de miroirs, vous des vers de merde perfides.

Criez à la liasse fétide de trahison et de loserstech qui a pris d’assaut le Capitole américain il y a 100 jours à peine, lors de leur toute première négociation de plaidoyer, flippity-flippin ‘, viril-milice-devenu-témoin-coopérant: fondateur de Oath Keeper Jon Ryan Schaffer! Je ne prétendrai pas être un expert, mais je suppose que le «serment» en question ne doit pas couvrir la vente immédiate de vos copains terroristes impassibles dix secondes après que Captain Consequences ait frappé à votre porte. «Oath Keepers.» Bien sûr, janv.

Et alors même que la pandémie recule, les anciens fléaux américains de fusillades de masse et de violence policière réapparaissent. C’est une bataille tous les jours, faire de ce pays la hauteur de ses promesses. Ça a été sympa ces derniers temps, mettre quelques points au tableau pour un changement, mais le travail reste…

… Alors prenez un peu de repos (repos signifiant bière) ce week-end alors vous êtes prêt pour ça! Restez en sécurité là-bas, Shower Captives, la ligne d’arrivée est enfin en vue!

PS – Oh, Roger Stone pensait qu’il était en sécurité et pardonné, mais il semble que ses problèmes ne font que commencer, quelle tristesse…

