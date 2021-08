Infrastructure pour le monde Web3 ⋆ Crypto nouveaux médias

L’industrie de la blockchain a connu une transformation importante au cours des deux dernières années, les NFT et DeFi devenant la norme. Ce développement a causé des problèmes majeurs sur le potentiel de croissance d’Ethereum avec des frais de gaz élevés, des transactions lentes et une évolutivité limitée.

Metis DAO est devenu une solution de mise à l’échelle Ethereum de couche 2, créant un protocole hautement évolutif pour les dApps de nouvelle génération. En outre, la plate-forme blockchain a établi des partenariats clés, de nouveaux produits et a créé le tout premier projet NFT créé par la communauté.

Metis a également développé son middleware unique appelé Polis qui permet aux développeurs d’exécuter des fonctions d’intégration de contrats intelligents. Polis devrait faire le pont entre le Web 2.0 et le Web 3.0, permettant aux développeurs de créer des applications plus efficacement.

Nous explorons certains des développements à venir au sein de l’écosystème Metis DAO pour les quatre mois restants de l’année.

Lancement public du réseau de test

Metis a l’intention de lancer son testnet au public début septembre 2021. Ce développement permettra aux membres de la communauté et aux développeurs de créer leur propre DAC de couche 2. reliez les actifs réels de la couche 1 à la couche 2 et accédez à d’autres fonctionnalités.

Le lancement du réseau de test public débloquera également des fonctionnalités de jalonnement et de minage sur la blockchain Metis DAO. Les membres de la communauté peuvent se regrouper dans un seul DAC pour obtenir des puissances minières plus élevées et gagner plus de récompenses grâce aux pools d’agriculture de rendement.

Métis a également l’intention d’augmenter les fonctions de son programme de développement des écosystèmes existant une fois que le réseau d’essai public sera lancé. Métis a conçu le programme de développement pour fournir une assistance financière, technique et marketing aux nouveaux projets. Deux projets ont postulé avec succès pour le programme et incluent une plate-forme d’échange tierce et un Launchpad DApp.

Avec le lancement du réseau de test public, les membres du DAC pourraient miser des jetons $ Metis pour exploiter ces nouveaux jetons de projet. De plus, ils pourront également voter pour décider par consensus s’ils souhaitent investir dans ces projets en échange de leurs tokens. Ces fonctions améliorées font partie de l’évolution de Metis DAO, et d’autres projets devraient être annoncés à l’avenir.

Hackathon mondial

Metis DAO planifie également son tout premier hackathon. Le protocole blockchain s’associera à la communauté Ethereum pour informer sur les avantages et les fonctionnalités de Métis. De plus, le hackathon attirera des développeurs et des projets qui seront incités à s’appuyer sur l’écosystème métis.

Certaines des incitations comprennent des subventions symboliques, un soutien technique et marketing, le renforcement de la communauté et l’accès aux VC et aux investisseurs. Metis s’attend à ce que le hackathon place sa plate-forme comme l’un des protocoles de couche supérieure 2 dans l’espace blockchain.

Version Pioneer du réseau principal

Metis a l’intention de publier sa première version Mainnet en octobre. Le Mainnet v0.1 permettra de transférer davantage d’actifs réels entre la couche 1 et la couche 2. Cette fonctionnalité facilitera le processus de création et d’utilisation de Metis Layer2.

De plus, les projets et les communautés créeront des jetons de couche 2 et tireront parti du cadre DAC pour des lancements rapides et le renforcement de la communauté. Metis intégrera également des ponts inter-chaînes tiers qui valideront les transactions et raccourciront les délais de retrait.

Le middleware Polis sera également mis à niveau pour offrir plus de fonctions et de modèles, rendant la gestion et le lancement des dApps plus rapides et plus pratiques. Metis intégrera également davantage de partenaires dans divers domaines, notamment DeFi, NFT et DAO.

Ces développements aideront à atteindre les objectifs de la plate-forme blockchain pour devenir un protocole de couche 2 inclusif. Les Métis conduiront également la poussée de la blockchain vers les solutions Web 3 de prochaine génération.

À propos des Métis

Sur la base de l’esprit d’Optimistic Rollup, Metis construit un framework de couche 2 facile à utiliser, hautement évolutif, peu coûteux et entièrement fonctionnel (Metis Rollup) pour prendre pleinement en charge la migration des applications et des entreprises du Web 2.0 vers le Web 3.0. Son protocole évolutif prend en charge un large éventail de cas d’utilisation, y compris l’agriculture de rendement, le commerce DEX et l’alimentation de l’économie des concerts via des DApps qui offrent des micropaiements bon marché et rapides.

Metis intègre le cadre de la société autonome décentralisée (DAC) au sein de son infrastructure de couche 2, un facteur de différenciation qui permet à tout développeur, constructeur ou leader communautaire de créer facilement ses applications et ses communautés. Il facilite également l’utilisation d’outils prédéfinis pour faciliter leur développement, gérer la collaboration et profiter des effets de réseau du plus grand écosystème financier décentralisé au monde, sans les coûts et les goulots d’étranglement généralement associés à Ethereum.

