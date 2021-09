Infrastructures NBFC : sur des bases stables en période de crise

En résumé, l’avenir des NBFC-IFC est prometteur malgré les inquiétudes.

Par Manushree Saggar & Deep Singh

Les sociétés non bancaires de financement des infrastructures (NBFC-IFC) sont restées largement résilientes à la crise du Covid-19. Alors que la croissance des NBFC-IFC s’est modérée au cours des deux dernières années, les indicateurs de qualité des actifs se sont améliorés et, avec une couverture des provisions plus élevée (64 % au 31 mars 2021, le niveau le plus élevé depuis mars 2016), leur solvabilité s’est également améliorée. Une croissance modérée et des régularisations internes saines ont entraîné une baisse de l’endettement, donnant aux entités une marge de croissance supplémentaire à moyen terme. L’amélioration de la liquidité systémique et l’assouplissement consécutif du coût des emprunts ont également soutenu le profil des bénéfices. Ainsi, les perspectives du secteur sont « stables » malgré un environnement opérationnel difficile.

Avec une pénétration du crédit infra dans le PIB estimée à 10,9% au 31 mars 2021 contre 12,4% en 2015 et une moyenne sur 10 ans de ~11,4%, le potentiel de croissance est encourageant. Cette croissance sera bien soutenue par l’objectif d’investissement du gouvernement indien de Rs 111 lakh crore dans le cadre du National Infrastructure Pipeline (NIP) jusqu’en 2025. Un bilan NBFC-IFC plus solide leur permettra donc d’être un partenaire dans cette histoire de croissance en évolution. Dans le même temps, la résolution rapide des actifs stressés existants serait essentielle pour une amélioration durable du profil de crédit de ces entités.

Quant aux tendances récentes des NBFC-IFC, la croissance de leur portefeuille a été stable au T1FY2022, après s’être améliorée au S2FY2021. Au cours de l’exercice 2021, alors que les IFC ont enregistré une croissance saine du crédit de 16 %, les banques n’ont enregistré qu’une croissance de 4 % ; les premiers ont également été aidés par le programme de liquidités du Centre pour les discothèques, en plus de la croissance continue des actifs sous gestion de l’IRFC. Par conséquent, la part des SFI dans le crédit total aux infrastructures est passée à 54 % au 31 mars 2021 (contre 39 % il y a cinq ans) contre 46 % pour les banques.

À l’avenir, à mesure que les résolutions/recouvrements s’accélèrent, l’amélioration des indicateurs de qualité des actifs devrait se poursuivre. Le palier de 3 % déclaré pour ces entités a baissé à 4,1 % au 31 mars 2021 (niveau record de 7,3 % au 31 mars 2018) et est resté stable à la fin du premier trimestre de l’exercice 22. Cependant, l’étape 2%, qui est tirée par les clients du secteur public, était volatile et à des niveaux élevés même si les dérapages incrémentiels étaient contrôlés. Au 31 mars 2021, la proportion de restructuration du portefeuille de la SFI était inférieure à 1 % ; et l’impact de la deuxième vague a été négligeable. Ceci, associé à une résolution plus poussée des actifs stressés en attente à court terme, pourrait conduire à une nouvelle amélioration des indicateurs de qualité des actifs des SFI.

En termes de vulnérabilité du portefeuille, les projets solaires et éoliens soutenus par un groupe de promoteurs de crédit relativement plus faible et une exposition plus élevée aux discoms de l’État avec des cycles de créance prolongés, restent contrôlables. En outre, les NBFC-IFC continuent de faire face à des risques de concentration élevés, ce qui les rend sujettes à des dérapages grumeleux.

Le profil ALM des SFI, caractérisé par des asymétries négatives cumulées importantes dans les tranches jusqu’à un an, s’est amélioré au cours des derniers trimestres, les fonds à long terme remplaçant les emprunts à court terme, soutenus par des taux systémiques favorables et un bilan plus élevé liquidité. Cependant, la tendance pourrait ne pas se poursuivre à long terme. Ainsi, le profil de liquidité de ces entités devrait rester dépendant de leur capacité de refinancement. De manière significative, la plupart des IFC maintiennent des lignes bancaires adéquates sanctionnées mais non utilisées pour combler les décalages ALM et profiter d’une flexibilité financière saine compte tenu de leur forte filiation.

Avec une trajectoire de coût d’emprunt favorable et une baisse constante des prêts improductifs, les SFI publiques ont obtenu un meilleur RoA de 1,8 % au cours de l’exercice 2021 (moyenne sur six ans de 1,7 %) ; cependant, la rentabilité des SFI privées reste considérablement plus faible avec un RoA inférieur à la normale de 1,19 % (moyenne quinquennale de 1,21 %).

En résumé, l’avenir des NBFC-IFC est prometteur malgré les inquiétudes.

Manushree Saggar est vice-président et chef de secteur et Deep Singh est vice-président, ICRA

