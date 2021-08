InfStones rejoint le protocole blockchain interopérable Persistence en tant que validateur » CryptoNinjas ⋆ Crypto new media

InfStones, un fournisseur de services d’infrastructure blockchain, a annoncé aujourd’hui son partenariat avec Persistence, un protocole blockchain interopérable. InfStones rejoindra le réseau principal de Persistence en tant que validateur afin de fournir des services de jalonnement à la communauté.

« L’écosystème Persistence se développe rapidement et avec cette expansion, nous nous engageons à travailler et à développer la sécurité de notre réseau. L’ajout d’InfStones à l’écosystème est un grand pas vers la réalisation de notre objectif car ils sont l’un des validateurs les plus fiables par les principaux échanges et réseaux.

– Tushar Aggarwal, co-fondateur et PDG de Persistence

Qu’est-ce que la persistance ?

La persistance vise à stimuler la liquidité et à permettre un échange de valeur homogène. Persistence apporte différentes classes d’actifs dans sa plate-forme blockchain grâce à ses produits et services qui incluent les actifs de preuve de participation (pSTAKE), les actifs synthétiques de matières premières (Comdex) et les actifs NFT (Asset Mantle).

Le réseau principal de Persistence est une chaîne de preuve de participation alimentée par le moteur de consensus Tendermint BFT.

Configuration en tant qu’écosystème DeFi multi-chaînes, la pile technologique Persistence (prenant actuellement en charge Cosmos, Ethereum et d’autres chaînes basées sur Tendermint) élimine les complexités pour les développeurs et leur permet de créer des DEX, des places de marché, des plateformes de prêt/emprunt, etc.

pJEU

Récemment, l’équipe Persistence a lancé pStake, une solution de staking liquide conçue pour les jalonneurs et les délégants sur les réseaux Proof of Stake.

pSTAKE est un protocole de solution de jalonnement liquide qui libère le véritable potentiel des jetons PoS en libérant la liquidité des actifs jalonnés.

Les détenteurs de jetons de réseaux PoS peuvent miser leurs jetons via pSTAKE pour gagner des récompenses de mise tout en recevant simultanément des représentants rattachés à 1:1, qui peuvent être utilisés dans divers écosystèmes Defi pour générer des rendements supplémentaires.

Le mois dernier, pSTAKE a été lancé sur le réseau principal Persistence et a terminé la version bêta de la prise en charge de Cosmos ATOM, avec plus de réseaux et d’incitations à venir.