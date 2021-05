Infuse 7 apporte de puissantes fonctionnalités de streaming, la synchronisation Trakt, AirPlay et bien plus encore sur iOS, macOS et Apple TV

Je suis client Plex depuis 2014, mais je cherchais une application qui me permettrait d’avoir plus de flexibilité et d’offrir une lecture 2x quand j’avais quelque chose que je voulais accélérer. J’ai rencontré Infuse 6 et j’ai coché toutes les cases pour une application de lecture vidéo robuste pour Apple TV, iPhone et iPad. Désormais avec Infuse 7, l’application Mac fait ses débuts.

Bien que j’utilise Infuse pour accéder à ma bibliothèque Plex que j’héberge localement sur un Intel NUC, Infuse peut accéder et jouer à presque n’importe quoi de n’importe où. Infuse vous permet de parcourir et de lire des vidéos stockées sur un Mac, PC, NAS, Plex, Emby, Jellyfin, Dropbox, Google Drive, OneDrive, Box, pCloud, Yandex.Disk et MEGA. Le moteur de lecture d’Infuse prend en charge à peu près tous les fichiers vidéo de votre collection, y compris MKV, MP4, AVI, ISO, DVD, BDMV et bien d’autres.

Nouvelle appli Mac

L’une des principales fonctionnalités d’Infuse 7 est l’ajout d’une application Mac. Je teste cette application depuis quelques mois et je l’ai utilisée pour rattraper enfin l’univers cinématographique Marvel. C’est devenu un pilier sur mon quai, et je revois fréquemment de vieilles émissions lorsque je fais des tâches banales au travail qui nécessitent peu de cerveau.

Infuses utilise iCloud pour synchroniser les métadonnées, les paramètres de la bibliothèque et la progression de la lecture entre tous vos appareils. Vous pouvez démarrer une vidéo sur iPhone et revenir facilement là où vous vous étiez arrêté sur Apple TV. Si vous utilisez Plex, il synchronisera également l’état de votre lecture dessus.

Que peut faire Infuse?

En plus d’être une application géniale, il y en a beaucoup sous le capot d’Infuse. Infuse prend en charge la lecture de vidéo HDR 4K (Ultra-HD), avec un décodage matériel efficace de h.264 et h.265. Il peut également télécharger des sous-titres depuis OpenSubtitles.org. Si vous n’exécutez pas de serveur multimédia, vous pouvez charger la vidéo depuis AirDrop, iTunes, FTP ou un navigateur Web. Il prend également en charge la vue fractionnée native et l’image dans l’image sur les appareils pris en charge. Il fonctionne avec des options polyvalentes de zoom, de recadrage, de rapport hauteur / largeur et d’alignement dans les environnements de cinéma haut de gamme.

Cependant, l’une de mes fonctionnalités préférées est une lecture à vitesse variable. Si vous essayez de gérer un gros arriéré de contenu, vous pouvez accélérer la lecture de votre vidéo jusqu’à 1,5x ou 2x.

Infuse 7 Pro

Infuse 7 peut être téléchargé gratuitement, mais Infuse Pro est disponible sous forme d’abonnement intégré à l’application (ou d’achat unique) et couvrira toutes les futures mises à jour. Tous les achats intégrés peuvent être partagés avec les membres de la famille à l’aide des fonctionnalités de partage familial natives d’Apple. Infuse Pro coûte 0,99 $ / mois, 9,99 $ / an ou 74,99 $ / à vie.

Avec une mise à niveau Pro, vous débloquerez plus de formats de fichiers, la prise en charge d’AirPlay, l’audio 24 bits Dolby TrueHD et DTS-HD MA, la diffusion en continu à partir de services cloud et toutes les fonctionnalités futures des versions 8, 9, 10 et au-delà.

Vous pouvez télécharger Infuse 7 sur l’App Store.

