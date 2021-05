Infusion de 4 000 crores de Rs: Aditya Puri, Carlyle Group chez PNB Housing Finance

Le prix de l’offre ouverte serait de Rs 403,22 par action, ajoute le rapport.

Les actions de PNB Housing Finance sont restées bloquées dans le circuit supérieur lundi, Aditya Puri et Carlyle Group devenant les principaux investisseurs de la société. Le conseil d’administration du prêteur hypothécaire a approuvé une levée de fonds allant jusqu’à Rs 4 000 crore grâce à une attribution préférentielle d’actions et de bons de souscription. Le prix d’émission de Rs 390 par action implique une décote de 25% par rapport au cours de clôture de lundi de Rs 525,65 par action sur l’ESB.

Alors que la société du groupe Carlyle, Pluto Investments, a accepté d’investir jusqu’à 3 185 crores de roupies, Aditya Puri, par l’intermédiaire de son véhicule d’investissement familial Salisbury Investments, investira 25 crores de roupies. Le groupe SSG et General Atlantic participeront également à l’augmentation de capital, avec des contributions respectives de Rs 400 crore et Rs 390 crore, a déclaré PNB Housing.

Morgan Stanley s’attend à ce que la participation de PNB passe de 32,2 % actuellement à 20,3 % et que la participation de Carlyle augmente à 50,4 % contre 32,2 % actuellement, suite à l’attribution préférentielle et à la conversion des bons de souscription. Le prix de l’offre ouverte serait de Rs 403,22 par action, ajoute le rapport.

L’objectif principal de la levée de fonds est d’augmenter la suffisance du capital, de réduire le ratio d’endettement et de financer les objectifs de croissance dans le segment des prêts aux particuliers. Après la transaction, le prêteur s’attend à ce que la suffisance du capital passe de 18,7 % à plus de 28 %. Le prêteur a également déclaré qu’Aditya Puri était susceptible d’être nommé au conseil d’administration de la société en tant qu’administrateur désigné par Carlyle.

La collecte de fonds par le prêteur non bancaire était en vue après avoir annoncé qu’il épongerait 1 800 crores de roupies grâce à une émission de droits préférentiels ou de droits en novembre 2020. La Parent Punjab National Bank (PNB), cependant, n’a pas obtenu l’approbation de la Reserve Bank of India pour injecter du capital dans la filiale. La semaine dernière, PNB Housing Finance a conclu un nouvel accord de marque avec PNB, qui donne à la société mère le droit de retirer sa marque du prêteur hypothécaire. Le nouvel accord de marque sera applicable si la participation de PNB dans PNB Housing devient inférieure à 30 %. FE a appris que le nouvel accord de marque avait été signé juste avant la levée de capitaux, car tout capital levé par PNB Housing diluerait l’actionnariat de PNB.

PNB Housing Finance a enregistré un bénéfice net de Rs 127 crore au cours du trimestre de mars (T4FY21), contre une perte nette de Rs 242 crore au T4FY20. Le prêteur a pu réduire ses dépenses de 28% en glissement annuel (en glissement annuel) à Rs 1 646 crore, mais le revenu total a diminué de 6% en glissement annuel à Rs 1 834 crore.

Aditya Puri, conseiller principal pour Carlyle en Asie et ancien directeur général et PDG de HDFC Bank, a déclaré : « Je pense que PNB Housing Finance, avec sa base de capital renforcée, est très bien placée pour répondre à la demande croissante dans ses domaines d’activité. J’ai hâte d’aider l’entreprise dans cette aventure passionnante.

