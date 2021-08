ING Belgique, FNB Afrique du Sud, Hey Banco Mexique – Apple Pay

ING Belgique a annoncé son soutien tant attendu à Apple Pay en Belgique, environ deux ans après son lancement par la banque aux Pays-Bas.

Les utilisateurs ont signalé pouvoir ajouter des cartes de débit mais pas des cartes de crédit, mais cela semble être un problème temporaire car la banque a déclaré que les deux sont pris en charge…

iCulture a l’annonce.

ING Belgique présente aujourd’hui Apple Pay pour ses clients, un moyen de paiement sécurisé, simple et discret. Apple Pay empêche les clients de remettre leur carte de paiement à quelqu’un d’autre, d’appuyer sur des boutons ou d’échanger de l’argent. […]

« Nous recherchons constamment de nouvelles façons de rendre encore plus facile pour nos clients la gestion de leurs finances ; Apple Pay s’intègre parfaitement à cela. En raison de la pandémie de corona, nous constatons un changement de comportement chez nos clients, qui sont moins susceptibles d’utiliser de l’argent liquide. La moitié de tous les paiements sont désormais effectués sans contact, une forte augmentation par rapport à 13% il y a un an. Avec l’introduction d’Apple Pay dans l’application ING Banking, nous profitons de l’élan pour offrir à nos clients un nouveau moyen de paiement qui offre une facilité d’utilisation en magasin, sur la route et en ligne », a déclaré Amaury Vanthournout, directeur des paiements chez ING Belgique.

Les utilisateurs d’iPhone ouvrent simplement l’application Wallet, appuyez sur + et suivez les étapes pour ajouter un débit ou un crédit d’ING Belgique.