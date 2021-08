Ingénieur Blockchain – Hyperledger – Canal Bitcoins ⋆ Crypto nouveaux médias

in

Titre d’emploi: Ingénieur Blockchain – Hyperledger

Compagnie: Michael Page

Description de l’emploi: Équipe de développeurs et de CPA qui croient que l’avenir de la finance est mondial, ouvert et propulsé par blockchain… qui sont responsables de la logique métier et de l’intégration Chaîne de blocs Gatewayo Multinode Distributed Architecture Configuration des nœuds dans…

Prétentions: 120 000 $ – 150 000 par an

Lieu: Dallas, Texas

Date de l’emploi: Sam, 07 août 2021 07:18:47 GMT

Postulez pour le travail maintenant!