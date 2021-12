Ingénieur Moralis #1 Coinbase Craig Hammel en tant que conseiller technique principal

Sunbyberg, Suède, 1er décembre 2021,

La plateforme applicative décentralisée Moralis accueille Craig Hammel dans son équipe en tant que conseiller technique senior. Attirant Craig Hammel, la première embauche d’ingénieurs de Coinbase apportera son expertise au projet Moralis et améliorera la capacité du projet à évoluer et à englober plus de blockchains. De plus, Hammel aidera à intégrer les outils de Moralis aux appareils mobiles et aux moteurs de jeu, y compris Unity.

Moralis, une solution blockchain alimentant des applications décentralisées (DApps), accueille un nouveau membre dans son équipe. Le projet a suscité beaucoup d’attention à la suite de sa récente levée de fonds de démarrage de 13,4 millions de dollars, gracieuseté d’EQT Ventures. Ce capital d’amorçage alimentera le développement de produits et l’expansion de l’entreprise, apportant l’interface conviviale de Moralis pour le développement dApp à un public plus large.

L’ajout de Craig Hammell à l’équipe en tant que conseiller technique aidera Moralis à devenir la norme pour le développement Web3. De plus, cela renforcera l’attrait de son produit middleware, car l’équipe ajoute à ses rangs un conseiller technique principal ayant fait ses preuves dans le monde de la cryptographie. Craig Hammell remplira le rôle de conseiller ; car il a immédiatement reconnu le potentiel et le cas d’utilisation de Moralis et son rôle dans l’intégration de Web3 au grand public.

Le développement Web3 de Moralis pourrait devenir la prochaine grande avancée dans l’espace des crypto-monnaies. Recevoir un signe d’approbation de Hammell confirme cette possibilité. De plus, Craig Hammel a été le premier ingénieur externe embauché en dehors des personnes qui ont fondé la plate-forme Coinbase, ce qui en fait un candidat idéal pour le développement futur de Moralis et de son produit.

Hammel a reconnu le potentiel de Coinbase dès le premier jour et l’a aidé à devenir un nom familier parmi les passionnés de crypto-monnaie sur six ans. Le voir rejoindre Moralis à ce stade de développement crucial indique que Craig voit un potentiel de transformation similaire dans ce projet. Permettre à Moralis d’augmenter sa main-d’œuvre, son attrait et sa technologie sera le premier ordre du jour.

Craig Hammel commente son adhésion à Moralis :

« Je savais que Moralis était important lorsque je l’ai découvert en tant que développeur travaillant sur mon propre projet Web3. C’est comme avoir ma propre équipe d’infra pour DeFi, comme la pièce manquante qui permettra à mille fois plus de développeurs de s’appuyer sur des blockchains. Je suis très enthousiaste à l’idée d’aider l’équipe Moralis à grandir, et l’ensemble de l’écosystème avec elle.

Les développeurs de blockchain sont aujourd’hui confrontés à un paysage fragmenté d’outils et de solutions. Bien que cela soit suffisant pour résoudre la plupart des problèmes individuels, il n’existe pas de solution unifiée pour le développement DApp inter-chaînes et multi-plateformes, Moralis comblera cette lacune et fournira une expérience utilisateur plus rationalisée pour le développement frontal.

À propos de Moralis

Fondée en 2020, Moralis est une plateforme de développement blockchain alimentant des applications décentralisées (dApps). Moralis propose une plate-forme complète de développement d’applications blockchain de bout en bout, permettant aux développeurs et aux entreprises de se concentrer sur le front-end tout en gérant l’intégralité du back-end. La plate-forme unique permet à la prochaine génération de développeurs de créer des dApps hautement évolutives et sécurisées en quelques jours, économisant du temps et de l’argent pour les projets qui n’ont pas les ressources ou les équipes pour créer, gérer et maintenir une infrastructure blockchain complexe.

