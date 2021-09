Ingénieur senior en infrastructure de plate-forme DLT/Blockchain ⋆ Crypto nouveaux médias

in

Profession: Ingénieur senior en infrastructure de plateforme DLT/Blockchain

Société: Tempête de pensée

Description de l’emploi: Poste DLT Senior/Chaîne de blocs Ingénieur d’infrastructure de plate-forme Emplacement À DISTANCE Durée 6 mois Contrat d’embauche…, et prend en charge l’infrastructure informatique interne et côté client sur DLT et Chaîne de blocs Plateformes. Fournit une infrastructure experte…

Prétentions: 75 $ de l’heure

Emplacement: ETATS-UNIS

Date de l’emploi: mar. 31 août 2021 22:45:50 GMT

