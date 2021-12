Ingénieux d’atteindre 20 800 en 2022, selon ICICI Direct, ces facteurs devraient conduire D-Street l’année prochaine

L’objectif 2022 Nifty d’ICICI Direct implique une hausse de 23 % par rapport au plus bas d’aujourd’hui et une hausse de 12 % par rapport au sommet historique actuel de 18 604.

L’indice NSE Nifty 50 devrait augmenter en 2022, atteignant un nouveau record historique de 20 800, ont déclaré les analystes d’ICICI Direct. L’objectif 2022 Nifty de la société de courtage implique une hausse de 23 % par rapport au plus bas d’aujourd’hui et une hausse de 12 % par rapport au sommet historique actuel de 18 604. Les analystes d’ICICI Direct ont déclaré que l’indice Nifty 50 a réussi à tester ses niveaux Mean+3*sigma pour la première fois depuis 2008. ) devrait servir de support tandis que le Nifty devrait atteindre l’objectif de ses niveaux moyens+3*sigma dans les prochains mois », ont-ils ajouté.

Maintenir les marchés porteurs

Les analystes ont souligné qu’au cours des deux derniers cycles de hausse des taux, les actions ont été les plus performantes parmi toutes les classes d’actifs. « D’un point de vue indien, le mouvement observé au cours de la période 2003-07 a été l’un des plus forts observés à ce jour. Alors que les banques centrales mondiales se préparent à des hausses de taux en raison de la pression inflationniste actuelle, une répétition de 2003-07 ne peut être exclue », ont-ils ajouté. Une tendance similaire a été analysée lorsque le tapering a commencé en 2013. ICICI Direct a déclaré qu’en 2013, les marchés nationaux avaient initialement connu un recul alors que les FII se retiraient, mais qu’au cours des années suivantes, les marchés sont restés dynamiques.

Il n’y a pas d’autre alternative

Après une course fulgurante depuis 2008, les obligations pourraient maintenant manquer de popularité. « Avec une inflation élevée qui se profile et des rendements négatifs, il ne reste plus beaucoup de place pour de nouveaux rendements sur les obligations », a déclaré ICICI Direct. Ils ont ajouté que les matières premières ont connu un net rebond mais n’ont pas réussi à générer des rendements élevés. La Chine devrait garder les prix sous contrôle.

D’un autre côté, les actions ont continué d’être les plus performantes parmi les classes d’actifs. « L’Inde et les États-Unis ont fourni des rendements supérieurs à 250 % au cours des 10 dernières années. Nous pensons que le manque d’alternatives pour les rendements continuerait de favoriser les actions et elles resteront prioritaires dans les années à venir », indique le rapport.

Flux domestiques

La participation accrue du commerce de détail a conduit à une part de marché élevée détenue par des investisseurs nationaux. En 2021, les comptes de détail Demat ont bondi de 36%. « Les flux de fonds des investisseurs nationaux ont connu une forte augmentation par rapport aux FII. Le commerce de détail direct, ainsi que les fonds communs de placement, ont affiché une croissance significative. La part de marché totale des investisseurs nationaux (DII + HNI + Retail) est passée de 55 % à 59 % depuis 2015 », a ajouté ICICI Direct. Cette participation accrue des investisseurs nationaux est considérée comme l’une des raisons de la résilience des marchés nationaux malgré les sorties de FII. Le récent 11% correct dans Nifty a vu les FII retirer près de Rs 80 000 crore. En février et mars 2020, des sorties similaires ont été observées et le marché avait alors chuté de 40%

Des marchés plus larges pour surperformer

Les analystes ont déclaré que le ratio de prix de l’indice des moyennes capitalisations, par rapport à Nifty 50, est dans une phase de reprise suggérant une surperformance. « Selon l’observation précédente, il y a eu une correction d’environ 30 % en 2008, 2013 et 2018, suivie d’une surperformance de l’indice des moyennes capitalisations de 50 à 70 % en 2007 et 2017. Par conséquent, nous pensons qu’une tendance de surperformance similaire a commencé à partir de mars. 2020, où nous avons vu le ratio augmenter de 10 % jusqu’en décembre 2021. Par conséquent, il y a encore beaucoup à récupérer », ont-ils ajouté.

