Ingénieux d’atteindre bientôt 17890 s’il se maintient au-dessus de 17700 ; Tech Mahindra et Motherson Sumi parmi les meilleures actions à acheter

Tant que Nifty 50 et BSE Sensex se négocient au-dessus de 17700/59500, les chances d’atteindre 17850-17890/59800-60100 deviendront brillantes.

Par Shrikant Chouhan

Les taureaux ont poursuivi leur élan positif pour la troisième journée consécutive, l’indice Nifty 50 a terminé en hausse de 179 points tandis que le Sensex était en hausse de 672 points. Parmi les secteurs, des achats ont été observés sur les valeurs énergétiques et financières, tandis qu’une certaine prise de bénéfices a été observée sur des valeurs sélectives de la Pharma et des Métaux. Mardi, le Nifty et le BSE Sensex ont ouvert sur une note positive et ont franchi avec succès les résistances importantes de 17700 et 59500. Après la cassure intrajournalière, les deux ont augmenté de plus de 100 et 300 points, respectivement. Techniquement, sur les graphiques intraday, l’indice a formé une formation de continuation de cassure prometteuse qui est globalement positive. Pour les day traders, le support s’est maintenant déplacé vers 17700/59500 contre 17550/59000. Tant que l’indice se négocie au-dessus de 17700/59500, les chances d’atteindre 17850-17890/59800-60100 deviendront brillantes. Cependant, en dessous de 17700/59500, une forte possibilité de correction intrajournalière rapide jusqu’à 17625-17580 et 59350-59100 n’est pas exclue.

Stocks techniques à acheter

Tech Mahindra

ACHETER, CMP : Rs 1 789,8, CIBLE : Rs 1 880, SL : Rs 1 755

Après la forte hausse, l’action se négocie dans un mouvement lié à une fourchette bien au-dessus de ses moyennes mobiles à court terme, en conséquence, la formation d’un motif de graphique en drapeau à l’échelle quotidienne se forme, ce qui indique que le mouvement haussier reprendra dans le horizon à venir.

Systèmes Motherson Sumi

ACHETER, CMP : Rs 224,8, CIBLE : Rs 236, SL : Rs 219

L’action se négocie dans une formation de graphique Rising Channel faisant le plus haut et le plus bas plus haut, par conséquent, tous les principaux indicateurs de tendance techniques tels que Macd et ADX sont forts et stables. Par conséquent, le mouvement à la hausse par rapport au niveau actuel est très susceptible de se poursuivre au cours des prochaines sessions.

Laboratoires Laurus

ACHETER, CMP : Rs 519.05, CIBLE : Rs 545, SL : Rs 505

Après une baisse par rapport aux sommets de 550, l’élan à la baisse a pris une pause et une formation de graphique inférieur arrondi est observée sur les graphiques intrajournaliers, ce qui suggère une reprise de la tendance haussière par rapport aux niveaux actuels pour un nouveau mouvement haussier.

Propriétés de Godrej

ACHETER, CMP : Rs 1 890,3, CIBLE : Rs 1 985, SL : Rs 1 850

Au cours des dernières séances, le titre était dans une phase d’accumulation où il se négociait dans une formation rectangulaire, ce qui a entraîné la création d’une bonne zone de demande autour de la zone de 1850 qui servira de support au compteur. Récemment, le titre a fait une cassure de la fourchette, signalant un mouvement haussier à court terme.

(Shrikant Chouhan, Head of Equity Research (Retail), Kotak Securities. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.