Ingénieux d’atteindre bientôt 18600 ; Sensex et Bank Nifty clôturent un record de clôture dans une course haussière à D-St à l’expiration de F&O

Les analystes disent que Nifty visera 18 600 une fois qu’il aura dépassé 18 400. Image: .

BSE Sensex et Nifty ont de nouveau enregistré des records de clôture jeudi, alors que les taureaux régnaient pour la sixième session consécutive. L’ESB Sensex a progressé de 568 points pour terminer à 61 305, la première fois au-dessus de 61 300, tandis que l’indice Nifty 50 s’est établi à 18 338, en hausse de 177 points. Au cours de la journée, Sensex a atteint un nouveau sommet à vie de 61 353,25 et Nifty a atteint un sommet historique de 18 350. Les poids lourds des indices tels que HDFC Bank, ICICI Bank, Housing Development Finance Corporation (HDFC), ITC, L&T, State Bank of India et Infosys, entre autres, ont le plus contribué à la hausse des indices. Dans l’ensemble du marché, l’indice BSE Midcap a augmenté de 0,54% ou 143 points à 26 700, tandis que l’indice BSE Smallcap a gagné 0,46% ou 138 points pour terminer à 29 893. L’Inde VIX, indice de volatilité, s’est refroidi de 2,06 pour cent pour s’établir à 15,77 niveaux. Les analystes disent que Nifty visera 18 600 une fois qu’il aura dépassé 18 400.

Manish Hathiramani, trader indiciel propriétaire et analyste technique, Deen Dayal Investments

Nous étions très proches de la barre des 18400 mais nous ne l’avons pas atteinte. L’objectif est toujours ouvert et si nous pouvons le maintenir, 18600 devrait être le prochain niveau pour le Nifty. Étant donné que le support est à 17800, le risque-rendement est faussé et les traders ne devraient donc rechercher que des creux intra-journaliers pour accumuler des positions longues sur l’indice pour des cibles plus élevées.

Gaurav Udani, PDG et fondateur, ThincRedBlu Securities

Nifty a atteint aujourd’hui un nouveau record à vie de 18350. Il a clôturé à 18335, en hausse de 175 points par rapport à la clôture d’hier. Les volumes de Nifty étaient supérieurs à sa moyenne, ce qui est un bon signe pour les longs. Nifty a un support solide dans la gamme 18050-18110. Les traders peuvent utiliser une stratégie d’achat sur baisse avec un stoploss strict pour 18380-18420 comme cibles.

Rohit Sigre, analyste technique principal chez LKP Securities

L’indice a clôturé une semaine à 18339 avec des gains de deux et demi pour cent et a formé une bougie haussière sur le graphique hebdomadaire pour la deuxième semaine consécutive. Maintenant, les supports immédiats approchent de 18250 suivis de la zone 18170. Toute baisse près de la zone de supports mentionnée sera à nouveau une nouvelle opportunité d’achat pour les objectifs globaux de la zone 18500, l’obstacle immédiat approche de la zone 18400-18500 autour de la résistance mentionnée, on peut verrouiller leurs gains longs.

Mohit Nigam, chef – PMS, Hem Securities

Sur le plan technique, les indices de référence ont connu une tendance positive continue après s’être maintenus bien au-dessus de 18 200 niveaux. Selon notre analyse technique, cette dynamique positive pourrait se poursuivre jusqu’à 18 500 niveaux au cours des prochaines sessions. Le support immédiat pour Nifty 50 est de 18 200.

Vinod Nair, responsable de la recherche, Geojit Financial Services

Le marché indien a maintenu son humeur optimiste, soutenu par un marché mondial positif, des données d’inflation favorables et une hausse des actions informatiques suite aux bons résultats obtenus par les majors du secteur. L’inflation des ventes au détail en Inde en septembre a fortement diminué à 4,35% contre 5,30% en août en raison d’une baisse des prix des denrées alimentaires tandis que l’inflation des prix de gros s’est établie à 10,66% contre 11,39% le mois précédent. Les actions bancaires ont également contribué à la reprise et sont restées au centre de l’attention alors que le secteur s’apprête à lancer sa saison des résultats.

