Ingénieux d’être dans la fourchette 16000-16500 d’ici mars 2022, les actions de la nouvelle économie sont bonnes à investir à long terme | ENTRETIEN

Après une forte reprise de 118% en 73 semaines, la hausse par rapport aux niveaux actuels pourrait être limitée pour l’indice de référence Nifty 50. Satish Menon, directeur exécutif de Geojit Financial Services, dans une interview avec Kshitij Bhargava de Financial Express Online dit qu’il s’attend à ce que Nifty se situe entre 16 000 et 16 500 d’ici mars 2022. Il a en outre ajouté que les valorisations, bien qu’en baisse par rapport à leurs sommets historiques, se négocient toujours bien au-dessus de leurs moyennes sur 5 ans. Concernant la correction dans l’espace des moyennes et petites capitalisations, Satish Menon n’est pas trop inquiet mais la considère comme une correction bien nécessaire après la course stellaire depuis avril 2020. Voici les extraits édités.

Quels déclencheurs voyez-vous pour les marchés intérieurs au cours de cet exercice ? Où pensez-vous que Nifty sera d’ici mars 2022 ?

Le déclencheur clé sera le déverrouillage des économies mondiale et nationale. Nous pouvons anticiper une accélération de la normalisation d’ici fin mars 2022. De ce fait, nous pouvons nous attendre à une amélioration des taux d’intérêt, ce qui est un facteur essentiel pour apporter de la croissance à l’activité réelle. Concernant Nifty 50, nous avions un objectif de 16 165 pour fin décembre 2021, qui a été atteint et se négocie désormais au-dessus de notre objectif de marché. Notre point de vue est que les marchés se situeraient entre 16 000 et 16 500 en mars 2022.

Sensex, Nifty est proche des sommets de la vie, que pensez-vous des évaluations en ce moment ?

Les valorisations se situent dans une fourchette historiquement élevée. Ils ont corrigé d’environ 5 % par rapport au plus haut historique et se négocient actuellement à environ 20 % au-dessus des moyennes sur 5 ans. Il a été soutenu par des prévisions de croissance des bénéfices élevées, la surabondance de liquidités et un soutien budgétaire et monétaire élevé. On peut s’attendre à ce que cette tendance haute se normalise à moyen terme.

Les petites et moyennes capitalisations ont connu un bon parcours mais ont récemment commencé à corriger, est-ce un signe d’inquiétude ?

Ce n’est pas un gros souci mais oui ce sera un souci à court terme. Le marché avait besoin d’une correction dans les moyennes et petites capitalisations pour apporter la parité dans les segments de marché après le super rallye du plus bas de 2020. Au cours de ce trimestre, nous avons recommandé la comptabilisation des bénéfices partiels. Les investisseurs doivent devenir sélectifs sur les actions et augmenter le mix de grandes capitalisations dans votre portefeuille. C’est en prévision de la loi de l’offre et de la demande à long terme, compte tenu des tendances et des valorisations élevées du marché.

L’infrastructure devrait être un thème important au cours des prochains trimestres, pensez-vous cela ? Y a-t-il des actions en particulier que vous regardez ?

Alors que l’économie se normalise, les industries de base comme l’Infra, la construction, les biens d’équipement, l’automobile et la banque en seront les principaux bénéficiaires. Dans le même temps, le marché général est en mode de consolidation, nous devons donc être spécifiques aux actions pendant la période. On peut s’attendre à ce que l’industrie de l’infrastructure surperforme l’ensemble du marché à l’avenir. Peu de valeurs sur lesquelles nous avons des recommandations positives à long terme sont L&T, KNR Construction et ICICI Bank.

Selon vous, quels thèmes sont très attrayants à ce stade que les investisseurs devraient suivre ?

Les actions de la nouvelle économie seront les plus attrayantes pour les investisseurs en raison du taux de croissance élevé, du modèle commercial à venir lié à Internet, des investisseurs de renom et des valorisations élevées exigées par ces sociétés. Ce sont de bonnes entreprises dans lesquelles investir à long terme, mais à court terme, il faut être prêt à une volatilité accrue en fonction des valorisations. En outre, des secteurs comme la chimie, le sucre, la fabrication d’électricité et la pharmacie seront en forte demande en raison des réformes politiques du gouvernement et de la forte demande mondiale d’approvisionnement en ressources en provenance de l’Inde.

