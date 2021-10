« Ingenious »: Comment Dax Shepard et Kristen Bell enseignent à leurs enfants le sexe

Il n’y a pas de moyen facile de discuter des oiseaux et des abeilles, surtout avec les enfants.

Mais Dax berger Raconté Gwyneth Paltrow sur le podcast Armchair Expert qui cloche de Kristen a une façon « ingénieuse » d’éduquer ses filles, Delta, 6 et Lincoln, 8, sur le thème du sexe. Il a expliqué que la star de The Good Place avait dit aux filles : « La femme prend le pénis de l’homme et le met dans son vagin. »

« Tout de suite, c’est comme si tu étais responsable de ça et tu vas décider de mettre ça dans ton vagin », a-t-il poursuivi. « Ce n’est pas l’homme qui met son pénis dans ton vagin. »

Selon Dax, Kristen a appris cela de quelqu’un d’autre, mais il pense toujours que c’est si intelligent, expliquant que c’est « une petite chose subtile » qui peut faire toute la différence. « Oui, tu es sur le siège du conducteur; il a cette saillie ridicule, donc il semblerait qu’il était dans le siège du conducteur, mais tu vas prendre ça et mettre ça dedans, tu sais », a partagé Dax. « Et je me suis dit : ‘Oh, c’est un joli petit ajustement que nous allons faire.' »