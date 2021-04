Ingenuity a besoin d’une mise à jour logicielle avant d’effectuer le premier vol

13/04/2021 à 12:47 CEST

Ingéniosité C’est un drone attaché au rover Persévérance, le drone qui a été envoyé sur Mars et qui a touché terre au début du mois dernier. Là, le but du rover et du drone est de trouver des restes de vie extraterrestre dans les temps anciens. Pour lui, ont été déployés dans l’un des cratères où l’on pense qu’il pourrait y avoir une vie unicellulaire.

Cependant, le petit Ingenuity avait son premier vol prévu pour le 9 avril, et finalement ils ont dû le reporter pour “pas avant le 14 avril”. Après avoir collecté les données d’un premier test, l’équipe post-hélicoptère a élaboré un plan pour le préparer pour son premier vol sur Mars. Alors que le temps de son test en vol est totalement écoulé. L’équipe est en train de modifier et de réinstaller le système de contrôle de vol logiciel pour faire face à un erreur de script vous empêchant de voler.

Une ou deux installations logicielles ont probablement mal tourné, car il faut tenir compte du fait que l’installation se fait sans câbles à 280 millions de kilomètres du véhicule, ce qui rend tout difficile.

En cas de l’obtenir, Ingenuity deviendra le premier véhicule aérien à voler sur Mars grâce au travail humain.