Ingenuity a survécu à sa première expérience de mort imminente sur Mars – .

L’ingéniosité est probablement l’hélicoptère préféré au monde, s’il en est un. C’est le premier véhicule construit par l’homme qui a volé sur Mars, sans compter les atterrisseurs qui ont amené des rovers avec le drone sur la planète rouge. L’ingéniosité a déjà décollé et atterri à quelques reprises, et ces missions ont été accomplies sans trop de problèmes. Le but de faire voler un hélicoptère sans pilote sur Mars est assez simple. Nous devons savoir à quoi ressemble le vol avant que les humains n’y arrivent et avant d’envisager de déployer des hélicoptères à équipage humain pour nous déplacer. Ingenuity peut fournir toutes ces données sur les conditions de vol tout en fournissant de belles images aériennes à l’humanité depuis un endroit situé à des dizaines ou des centaines de millions de kilomètres dans l’espace.

Le drone retransmettra toutes les informations de vol à la base, indiquant à la NASA ce qui se passe comme prévu et ce qui ne se passe pas. Et il s’avère que l’hélicoptère a déjà eu une mauvaise expérience inattendue lors de son sixième vol. Il s’agissait de la première expérience de mort imminente d’Ingenuity à notre connaissance, mais l’hélicoptère de Mars a pu faire face à la situation et atterrir en toute sécurité après avoir exécuté la mission.

Meilleure offre du jour Prime Day 2021 a commencé tôt pour le Fire TV Stick 4K – seulement 29,99 $ avec le code promo HELLOFTV! Prix ​​catalogue : 39,99 $ Prix : 29,99 $ Vous économisez : 10,00 $ (25%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenantCode promo: HELLOFTV Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

C’est en fait grâce à l’ingéniosité humaine que le drone a pu s’adapter à ses problèmes en vol, corriger sa trajectoire et finalement atterrir en toute sécurité. Le vol six avait une mission particulière, car la NASA voulait étendre l’enveloppe de vol de l’hélicoptère et lui faire prendre des images spécifiques pendant le vol – voici ce que la mission était censée être, selon le blog de l’agence spatiale :

Ingenuity a reçu l’ordre de grimper à une altitude de 33 pieds (10 mètres) avant de se déplacer de 492 pieds (150 mètres) vers le sud-ouest à une vitesse sol de 9 mph (4 mètres par seconde). À ce stade, il devait se déplacer à 49 pieds (15 mètres) vers le sud tout en prenant des images vers l’ouest, puis voler à 164 pieds (50 mètres) au nord-est et atterrir.

Après 150 mètres, les choses ont mal tourné. « L’ingéniosité a commencé à ajuster sa vitesse et à s’incliner d’avant en arrière selon un modèle oscillant », et le comportement n’a pas changé pour le reste du vol. L’ordinateur a enregistré des excursions de roulis et de tangage de plus de 20 degrés pour le giravion, de grandes entrées de commande et des pics de consommation d’énergie pendant la partie périlleuse du voyage. Pourtant, l’ordinateur de bord a finalement fait atterrir Ingenuity en toute sécurité.

Du blog de la NASA : « Cette image de Mars a été prise d’une hauteur de 33 pieds (10 mètres) par l’hélicoptère Ingenuity Mars de la NASA lors de son sixième vol le 22 mai 2021. » Source de l’image : NASA/JPL-Caltech

Une erreur informatique a mis en péril l’intégrité du drone, mais ce sont les mêmes sécurités informatiques qui lui ont permis de faire atterrir l’hélicoptère sans dommages importants.

La NASA a expliqué en détail ce qui a mal fonctionné. Ingenuity suit le mouvement avec deux systèmes différents. L’unité de mesure inertielle (IMU) embarquée examine les taux d’accélération et de rotation avant de transformer ces informations en estimations de position, de vitesse et d’altitude. L’ordinateur réagit 500 fois par seconde à ce flux de données afin d’ajuster les entrées de commande.

Mais IMU fonctionne avec un système secondaire pour garantir sa précision dans le temps. Ingenuity capture 30 photos par seconde avec les caméras de navigation orientées vers le bas. Les images sont envoyées au système de navigation où elles sont toutes horodatées, et ce sont les premières données qui atteignent l’ordinateur. Un algorithme analyse ensuite le contenu de chaque image, essayant de prédire où le drone aurait dû être et où il se trouve réellement. L’ordinateur reconnaît les formes et les objets au sol et les suit rapidement d’une image à l’autre. En utilisant ce flux d’informations, l’ordinateur peut corriger ses estimations de position, de vitesse et d’attitude.

Mais ce système a échoué dans le vol six. Quelque 54 secondes après le début du vol, quelques problèmes se sont produits dans le pipeline d’images. Une seule image a été perdue et toutes les images de navigation qui ont suivi ont été livrées avec des horodatages inexacts. À partir de ce moment, l’ordinateur utilisait des informations inexactes pour déterminer les paramètres de vol, entraînant des corrections constantes des erreurs perçues. L’ingéniosité a fini par effectuer de grands mouvements oscillatoires.

Cependant, l’hélicoptère a atterri en toute sécurité car le système est programmé pour ignorer l’alimentation de la caméra pendant la phase d’atterrissage. Aucune donnée erronée entrant à ce moment-là n’a eu d’impact sur les décisions de l’ordinateur lors de l’atterrissage et le vaisseau spatial a pu atterrir comme prévu.

Le vol six a peut-être été un échec, mais la NASA a quand même collecté des informations précieuses qui peuvent être utilisées pour éviter des erreurs similaires à l’avenir :

Dans un sens très réel, Ingenuity a traversé la situation, et bien que le vol ait découvert une vulnérabilité de synchronisation qui devra maintenant être corrigée, il a également confirmé la robustesse du système de plusieurs manières.

Le billet de blog complet sur le sixième vol d’Ingenuity est disponible sur ce lien.

Meilleure offre du jour Prime Day 2021 a commencé tôt pour le Fire TV Stick 4K – seulement 29,99 $ avec le code promo HELLOFTV! Prix ​​catalogue : 39,99 $ Prix : 29,99 $ Vous économisez : 10,00 $ (25%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenantCode promo: HELLOFTV Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission