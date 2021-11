Ingenuity, l’hélicoptère de Mars, revient là où il a commencé son premier vol

10/11/2021 à 18:42 CET

Claudio Torres Rojas

La NASA continue de progresser sur la planète Mars après que le robot Persévérance a atterri sur la planète rouge il y a longtemps avec le petit mais sophistiqué hélicoptère Ingenuity. Depuis que le passé a atterri 8 avril, l’ingéniosité n’a fait ni plus ni moins que 15 vols, chacun plus compliqué.

Et après le quinzième vol, un peu plus court que ce que la NASA avait prévu (130 secondes et 400 mètres), l’Ingenuity il retourne à l’endroit où il a commencé son premier vol, c’est-à-dire votre point de départ. Le but ultime de cet hélicoptère n’est pas seulement d’extraire des minéraux de la planète rouge mais aussi explorer et voir ces domaines que la persévérance ne peut pas atteindre.

Pour montrer l’évolution des vols Ingenuity, le premier n’était qu’un vol saisonnier 3 mètres de haut et 40 secondes qui sont devenus de plus en plus compliqués à chaque vol. De cette façon jusqu’à atteindre 14º, dans lequel le petit hélicoptère a volé à 2 700 tr/min, ce qui montre qu’il pourra voler sans complications lorsque le climat sur Mars sera beaucoup plus froid et l’air plus fin.