Ingles a dû Google la statistique qui mène en NBA

“Honnêtement, j’ai dû le chercher sur Google une fois pour savoir de quoi nous parlions et je n’en ai toujours aucune idée, même après l’avoir lu. Je ne l’ai pas compris quand il m’a été dit et je ne le comprends pas après l’avoir lu. en haut.” Ce sont des mots de Joe Ingles à ESPN sur des données statistiques qui dominent la perfection. En NBA, les statistiques avancées font des pas en avant et dans l’un des éléments qui mesure les tirs au panier, le Jazz est roi, non seulement cette saison mais tout au long de sa carrière dans la ligue nord-américaine, mais il semble que ce ne soit pas le cas. t aller avec lui: “Putain. Laisse-moi tirer et on verra si ça rentre à l’intérieur.”

La liste sur laquelle il se trouve en haut est celle des joueurs avec le meilleur tir réel ou vrai tir. Dans celui-ci, avec une formule mathématique, les triplets, les libres et les plans de deux sont assemblés. Les tirs à un point comptent moins, 44% par rapport à 100% des tirs en jeu. Les tirs sont alignés sur les points que le joueur génère en fonction d’eux et il y a le résultat.

L’attaquant a une précision de 69,2% cette saison. Porter 12,3 points par match et son style parcimonieux mais efficace lui permet d’être un as pour ce classement. Les le jazz Ils ont déjà l’expérience de leadership de Quin Snyder, leur entraîneur, et avec Gobert, Mitchell et un Conley déjà adapté, ils réalisent l’une de leurs meilleures campagnes sinon la meilleure de ce siècle, Ingles, l’un de ceux chargés de garder le rythme en défense malgré son apparence et une arme importante à la fois pour déplacer le ballon comme pour poignardant de l’extérieur de l’arc, ce n’est pas seulement un nombre ou une donnée, c’est un bon exemple du succès que cela Utah.

La star d’Adélaïde est après la meilleure saison d’un joueur extérieur si l’on regarde ces données. Ceux qui se démarquent dans ce classement sont les intérieurs. Mitchell Robinson, des Knicks, est celui qui a le meilleur bilan: 72,6% dans le précédent. Artis Gilmore ou Tyson Chandler sont également au sommet. Kyle Korver, ancien Jazz, de 2014/15 l’a avec 69,9%, très proche.