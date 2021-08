Inglourious Basterds Cast: ce que font les stars de cinéma de Quentin Tarantino maintenant

Mélanie Laurent (Shosanna Dreyfus)

Je crois que le véritable héros d’Inglourious Basterds est Shosanna, interprétée par Mélanie Laurent – ​​qui était auparavant surtout connue pour avoir comme père Pierre Laurent, doubleur de la version française des Simpsons. Jouer le réfugié juif résilient a conduit à des rôles dans plus de films américains, tels que Beginners, lauréat d’un Oscar en 2010, le combo spectacle de magie / thriller de braquage de 2013 Now You See Me, Enemy de Denis Villeneuve la même année, une véritable histoire de chasse aux nazis. appelé Opération Finale, et deux films Netflix – dont 6 Underground avec Ryan Reynolds et Oxygen en 2021.

Laurent joue toujours et même dirige des films francophones à ce jour, dont The Mad Women’s Ball (première exclusive sur Amazon Prime le 17 septembre 2021), mais aussi un nouveau long métrage de réalisateur en anglais en préparation, intitulé The Nightingale, avec sœurs Elle Fanning et Dakota Fanning.