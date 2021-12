InGovern demande aux actionnaires de soutenir toutes les résolutions de Dish TV India

InGovern est d’avis que la gestion et les opérations de l’entreprise doivent être considérées comme « en cours », malgré le différend entre les actionnaires et les batailles juridiques.

La société de conseil en procuration InGovern Research Services a recommandé aux actionnaires de voter pour les trois résolutions de Dish TV India, y compris l’adoption des comptes. InGovern est d’avis que la gestion et les opérations de l’entreprise doivent être considérées comme « en cours », malgré le différend entre les actionnaires et les batailles juridiques.

Il recommande aux actionnaires de favoriser également les deux autres résolutions — reconduction d’Ashok Kurien en tant qu’administrateur et rémunération des auditeurs. Sur les états financiers de l’exercice 21, les auditeurs avaient déclaré que Dish TV avait des investissements et des prêts non courants. dans une filiale en propriété exclusive – Dish Infra Services – de 5 154,12 crores de Rs et 741,73 crores de Rs, respectivement.

Dish Infra Services avait des actifs courants nets négatifs et a subi des pertes au cours de l’année en cours, bien qu’il ait une valeur nette positive au 31 mars 2021. La direction a considéré que ces soldes étaient entièrement recouvrables au 31 mars 2021. Cependant, la direction a ne pas procéder à un test de dépréciation détaillé et complet conformément aux normes comptables, avaient déclaré les commissaires aux comptes.

Selon InGovern, les auditeurs avaient exprimé leur opinion. « Les mêmes opinions avec réserve dans les états financiers individuels et consolidés ont été faites même au cours de l’exercice 20 et les actionnaires avaient voté pour l’adoption des comptes lors de l’AGA de cette année-là. Ces mêmes qualifications d’audit ont été obtenues par les actionnaires », a déclaré InGovern dans une note aux actionnaires.

« Il n’y a pas de nouvelles qualifications défavorables pour l’exercice 2020-21 et dans les rapports d’examen limité des deux premiers trimestres de l’exercice 2021-22 », a déclaré InGovern, ajoutant que la réponse de la direction a été que ces investissements ont été faits pour la création de contenu et le développement d’OTT. plate-forme, et ceux-ci sont entièrement réalisables.

Concernant la rémunération des auditeurs, InGovern a déclaré qu’il n’y avait pas de « nouvelles réserves d’audit défavorables » dans les états financiers de l’exercice 21, et Kurien en tant que directeur avait assisté à toutes les réunions de Dish TV. Dish TV a convoqué son assemblée générale annuelle, qui a été repoussée de nombreux fois, le 30 décembre et les votes électroniques pour les résolutions qui se tiendront entre le 26 et le 29 décembre.

Les résolutions sont soumises à l’approbation des actionnaires dans le contexte d’un différend en cours entre les promoteurs de la société et Yes Bank, son principal actionnaire avec une participation de 25,6%. Un certain nombre d’affaires juridiques ont été déposées auprès de la Cour suprême, des hautes cours et des tribunaux nationaux du droit des sociétés. Il s’agit de la première note d’InGovern sur Dish TV. Auparavant, d’autres sociétés de conseil en vote avaient exprimé des inquiétudes contre les résolutions du fournisseur de services de télévision directe à domicile.

