Dans son monologue « Ingraham Angle » lundi, l’animatrice Laura Ingraham a averti que le « Rêve américain [is] perdre de la vitesse » sous le président Biden, alors que les libéraux dans les médias le défendent à la hâte avec des arguments discutables tels qu’essayer de convaincre les Américains de faire plus avec moins et que des milliers de milliards de dépenses gouvernementales provoqueront en fait un boom économique.

« C’est la politique économique de la gauche en deux phrases : une : les Américains devraient dépenser beaucoup moins. Deux : le gouvernement américain devrait dépenser beaucoup plus », a-t-elle déclaré.

Ingraham a également averti que le sénateur démocrate modéré Joe Manchin III de Virginie-Occidentale apparaissait comme s’il allait plier face à la pression de l’extrême gauche et accepter le projet de loi de refonte socio-économique de plusieurs milliards de dollars surnommé « Reconstruire en mieux ».

« Joe Manchin semble prêt à trahir le peuple de Virginie-Occidentale et à accepter ce projet de loi massif », a-t-elle déclaré.

« Biden veut ces dépenses gigantesques avant son grand voyage à Glasgow, en Écosse, pour le sommet sur le changement climatique – tout cela pour qu’il puisse dire : « Voyez, les gars, nous nous comportons bien ! Nous voulons vraiment changer nos habitudes ! Nous créons un nouvel État-providence élargi et plus de cadeaux aux copains qui proposent des solutions vertes ! » Tellement pathétique. »

Alors que Biden est impatient de se vanter de s’incliner devant les politiques climatiques et fiscales mondialistes, a poursuivi l’hôte, des pays comme l’Allemagne et la Chine continuent de construire des centrales électriques au charbon.

« L’UE et la Chine adorent voir l’Amérique se prosterner sur la scène mondiale. Avec Biden aux commandes, ils obtiennent presque toujours ce qu’ils veulent », a-t-elle déclaré.

« Et d’une manière ou d’une autre, de retour à la maison, l’équipe de Biden pense qu’elle réussira avec les électeurs en attisant l’inflation avec toutes ces dépenses. »

Ingraham a ajouté que Biden et les politiques socio-économiques de la gauche rappellent le dernier président à avoir inauguré une période de stagflation, de crises d’approvisionnement, de pics de gaz et de taxes élevées : le démocrate géorgien James E. Carter.

« Il semble que le seul argument qui reste pour les démocrates est le même que celui que Jimmy Carter a tenté de vaincre : vous consommez trop », a-t-elle déclaré en diffusant un clip du 39e président en 1979.

« Trop d’entre nous ont maintenant tendance à adorer l’auto-indulgence et la consommation », a déclaré Carter pendant son mandat. « Mais nous avons découvert que posséder des choses et consommer des choses ne satisfont pas notre soif de sens. L’accumulation de biens matériels ne peut pas combler le vide de vies qui n’ont ni confiance ni but. »

Ingraham a qualifié les remarques de déprimantes et a déclaré que les démocrates d’aujourd’hui cherchent à s’appuyer sur les politiques économiques et fiscales destructrices de Carter :

« La presse sait que tant que les démocrates resteront au pouvoir, les Américains verront leur niveau de vie baisser. Tout ce qu’ils peuvent faire maintenant, c’est essayer de nous persuader d’accepter cette baisse », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’un rédacteur de magazine libéral l’avait fait. jusqu’à préconiser des politiques carteresques, citant la dépendance de l’Amérique vis-à-vis des transactions économiques instantanées comme la livraison de repas et la commande de choses par courrier.

« Biden devrait prononcer son propre discours de » malaise « . S’il vous plaît, faites-le », a ajouté Ingraham plus tard.

« Biden et les démocrates proposent une idéologie de désespoir et de déclin. Pendant ce temps, notre mouvement populiste enseigne que grâce au travail acharné et à l’innovation, et en restant fidèles à nos traditions, les Américains de toutes races peuvent construire une vie meilleure pour eux-mêmes et leurs familles. »

« C’est le rêve américain », a-t-elle déclaré, « que Biden et ses amis fraudeurs mondiaux ne doivent jamais être autorisés à nous voler. »