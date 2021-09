Dans son monologue “Ingraham Angle”, l’animatrice Laura Ingraham a déclaré que le président Joe Biden était devenu “Full Sharpton” avec une condamnation sans faits des agents de la patrouille frontalière et l’injection de race dans un problème politique.

Biden a déclaré vendredi que les gens étaient « attachés » par des agents de la patrouille frontalière à cheval, promettant que les agents « payeront » malgré les preuves que les agents agissaient conformément à leurs fonctions et utilisaient également des rênes comme monnaie courante dans les circonscriptions occidentales, et non des fouets.

« Tant pis pour Biden qui vire au milieu pour unir le pays et sauver sa présidence », a déclaré Ingraham. “L’aimable vieil homme qui s’est présenté à la présidentielle avec l’engagement de nous rassembler a décidé qu’aller à l’extrême gauche était sa seule option. Et nous savons ce que l’extrême gauche pense des forces de l’ordre.”

“Qu’il s’agisse de flics en action dans une zone urbaine dangereuse ou de patrouilles frontalières au Texas essayant de dissuader les passages d’immigrants illégaux, les radicaux qui dirigent le Parti démocrate crieront au racisme chaque fois qu’ils penseront que cela les aide politiquement.”

Ingraham a déclaré que Biden avait maintenant rejoint le reste de l’extrême gauche, ajoutant que les démocrates commettaient à nouveau la même erreur qu’ils ont commise il y a quelques années lorsqu’eux-mêmes et les médias grand public ont accusé à tort un adolescent d’une école catholique du nord du Kentucky de agissant explicitement raciste envers un homme d’origine amérindienne lors de la Marche pour la vie au Lincoln Memorial.

“C’est incroyablement stupide, c’est pourquoi Kamala Harris était heureuse de se joindre à nous”, a fait remarquer Ingraham, notant que le vice-président s’est dit “indigné” par les agents à cheval semblant utiliser des rênes pour contrôler leurs équidés caractéristiques.

“Pourtant, en imitant le remaniement de la course d’Al Sharpton, Joe et Kamala se donnent l’air plus mesquins et moins sérieux”, a-t-elle déclaré.

“C’est tout un grand “changer de sujet” – des images de la misère des migrants à Del Rio aux images des agents frontaliers des trafiquants d’esclaves. La vérité est que Biden est à blâmer pour les deux… c’est pourquoi ses chiffres de sondage sont en chute libre.”

Elle a ajouté que la promesse de “suivre la science” de Biden semble avoir évolué pour suivre strictement ce que le géant pharmaceutique mondial Pfizer et le Dr Anthony Fauci du NIAID prescrivent.

La société basée à New York est l’un des trois fabricants – avec Moderna du Massachusetts et Johnson & Johnson du New Jersey, qui ont développé des vaccins.

“Nous avons acheté suffisamment de injections de rappel et les États et les pharmacies, les cabinets médicaux et les centres de santé communautaires se préparent à recevoir des injections dans les armes, des injections de rappel dans les armes, depuis un certain temps”, a déclaré Biden plus tôt ce mois-ci, dans un clip diffusé par l’hôte – à laquelle elle a fait remarquer “tout ce que Fauci et Pfizer veulent, Fauci et Pfizer l’obtiennent”.

“Et cela s’étend à la pression sur les 25% d’adultes qui ont refusé le vaccin. Biden pense qu’il peut insulter son chemin vers la persuasion et la popularité”, a-t-elle ajouté, notant que Biden a maintenant essentiellement mandaté la plupart des Américains pour se faire vacciner ou risquer de perdre leur emploi. ou être incapable de manger ou de magasiner.

Ingraham a noté que si Biden lançait des ultimatums aux Américains, il n’a pas encore exigé quoi que ce soit de restrictif pour les immigrants illégaux affluant aux États-Unis en provenance du Mexique – où ils ne sont pas soumis aux mêmes procédures de vérification des vaccins que les Américains ordinaires.

“Alors épargnez-moi la prétendue préoccupation concernant la propagation des maladies et l’utilisation des lits d’hôpitaux”, a-t-elle déclaré.

Ingraham a ajouté que Biden a également annoncé son intention d’étendre la compétence de l’Internal Revenue Service aux titulaires de comptes bancaires de la classe inférieure et de la classe ouvrière avec seulement quelques centaines de dollars sur leurs comptes.

Biden a annoncé qu’il “devrait réembaucher des agents de l’IRS – pas pour faire payer aux gens quelque chose qu’ils ne possèdent pas – juste [to] dites bonjour, augmentez et payez comme tout le monde le fait.”

CLIQUEZ POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Non seulement Biden va à plein Sharpton sur la course et ment à propos de COVID, il va à Full-Squad non seulement sur les riches, mais à peu près n’importe qui avec un petit compte bancaire”, a déclaré Ingraham.

“Quelle arnaque complète – maintenant nous le savons – un élément clé du plan d’emploi de Joe est d’augmenter le nombre d’agents de l’IRS afin qu’ils puissent harceler durement–Américains qui travaillent », a-t-elle dit. « Cela signifie-t-il que le révérend Al va enfin payer ?