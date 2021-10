Ingraham: Biden et Fauci sont des créatures par excellence des marais de Washington

Laura Ingraham a déclaré qu’elle pensait que le président Joe Biden et le Dr Anthony Fauci étaient des « jumeaux des marais » en tant que « personnes âgées » de l’establishment de Washington lors de « Ingraham Angle » de lundi.

Ingraham a juxtaposé Biden et Fauci à l’ancien président Donald Trump, qui, selon elle, ne venait pas de la boue de DC.

« À tous égards, Trump et son cabinet étaient aux antipodes des « Swamp Twins ». La plupart étaient des nouveaux arrivants qui ne voulaient pas faire fonctionner l’ancien système – ils voulaient le faire exploser – au sens figuré – parce qu’ils savaient qu’il ne servait pas le peuple américain. »

Avec Trump hors de ses fonctions, Ingraham a déclaré que « les« Swamp Twins » sont de retour aux commandes… [and] ils ont utilisé cette pandémie pour terroriser et contrôler la population – tout en gaspillant des milliards de fonds fédéraux. »

« Il n’y a qu’une seule quarantaine que j’anticipe : la mise en quarantaine permanente de ces deux-là », a-t-elle déclaré.

Ingraham a accusé les « médias américains corrompus » d’avoir ignoré les « déficiences » de Biden, y compris son « acuité mentale en déclin ». Elle a également déclaré : « Parce que les deux [Fauci and Biden] sont politiquement libéraux… ni l’un ni l’autre n’a jamais été tenu pour responsable par la presse. »

INGRAHAM : BIDEN A PRÉSIDÉ PLUS D’UN AN À LA MORT, ET LES MÉDIAS LE COUVRENT POUR LUI

Dimanche, Fauci a déclaré à Chris Wallace de Fox News que les personnes qui « ont des théories du complot et » nient [the] réalité qui les regarde droit dans les yeux » sont le genre de personnes qui ne l’aiment pas.

Ingraham s’est moqué de Fauci pour croire qu’il est « au-delà de tout reproche ».

INGRAHAM : LES RÉPUBLIQUES PEUVENT TOMBER DANS UN PIÈGE

« Fauci est protégé par les médias du périphérique depuis si longtemps qu’il assimile leur approbation à celle du peuple américain », a déclaré Ingraham. « Fauci a perdu sa crédibilité auprès du public il y a longtemps non pas parce que les gens ne l’aiment pas personnellement, non pas parce qu’ils sont des cinglés de droite, mais parce qu’il nage régulièrement dans une mer de contradictions – de l’utilisation de masques au danger de COVID chez les enfants, au football les jeux deviennent des événements super-diffuseurs. »

La méfiance des Américains envers Fauci remonte à la crise du sida dans les années 80, selon Ingraham, lorsque le médecin dirigeait les National Institutes of Allergy and Infectious Diseases et le programme gouvernemental de recherche sur le sida.

« En 1987, il dit qu’il a été approché par un militant de premier plan du sida pour envisager de promouvoir le médicament Bactrim comme médicament préventif pour les personnes à risque de contracter le PCP, un [type of] pneumonie qui a tué de nombreux patients atteints du sida », a déclaré Ingraham.

Bactrim est actuellement utilisé pour le traitement de la PCP, en plus d’autres médicaments, et est utilisé à titre préventif contre la PCP lorsqu’une mesure de la gravité du SIDA atteint un certain seuil.

« Malgré les appels de médecins, tels que le Dr Joseph Sonnabend, qui utilisait avec succès Bactrim chez les patients atteints du SIDA, Fauci a refusé d’agir, invoquant la nécessité d’essais cliniques. Il s’est concentré sur le vaccin contre le SIDA, qui bien sûr ne s’est jamais concrétisé. » dit Ingraham.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Sonnabend a poursuivi en accusant Fauci de sous-utiliser un médicament qui aurait pu sauver des milliers de personnes.

« Avance rapide vers l’ère COVID, c’est le même Tony Fauci », a déclaré Ingraham. « Il a rejeté les thérapies prometteuses comme l’ivermectine et l’hydroxychloroquine, malgré les supplications des médecins qui les avaient utilisées avec succès sur des milliers de patients. Les imbéciles de la FDA ont emboîté le pas. »

« Combien de vies auraient pu être sauvées ? demanda Ingraham.