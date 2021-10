Ingraham: Biden ne comprend pas les libertés chéries

Dans son commentaire « Ingraham Angle » vendredi, l’animatrice Laura Ingraham a parlé de la performance médiocre du président Biden dans son hôtel de ville de Baltimore avec l’ancre de CNN Anderson Cooper – ainsi que du fait que le démocrate du Delaware et son meilleur conseiller médical Anthony Fauci continuent d’essayer de détourner les Américains de se rassembler ou d’exercer leurs libertés sous le paradigme de la « nouvelle normalité » des démocrates.

Reportage en direct d’Ole Miss à Oxford, Mississippi, avant un rassemblement notable – au cours duquel l’ancien quart-arrière des Giants de New York Eli Manning verra son n ° 10 à la retraite dans son alma mater collégiale, Ingraham a souligné l’événement comme une preuve supplémentaire que les gens naturellement veulent exprimer leur liberté de se réunir et de poursuivre leur bonheur :

« Cette tradition du football fait partie intégrante de la vie, non seulement ici dans le Sud, mais aussi dans le Midwest, la côte ouest et la Nouvelle-Angleterre d’où je viens. Une fois par semaine, chaque automne, nous nous réunissons dans nos maisons, dans les bars, dans les stades et aux hayons, pour encourager nos équipes préférées. C’est ce qu’ils appellent la « vieille » normalité. C’est l’Amérique », a-t-elle déclaré.

« Nous vous avons dit il y a un an et demi que la tragédie de la pandémie n’allait pas seulement se mesurer en nombre de vies perdues, mais en combien de notre culture et de nos traditions nous avons perdu au cours du processus. »

Ingraham a ajouté que de nombreuses personnes puissantes, en particulier à gauche, ont cherché de manière prévisible à gouverner par urgence et par édit ; « nous[ing] le COVID temporaire pour créer une nouvelle normalité. »

Le président américain Joe Biden arrive de Washington, DC, à New Castle, Delaware, États-Unis, le 22 octobre 2021. REUTERS/Joshua Roberts

L’hôte a noté qu’une grande partie de « Blue State America » ​​est toujours obligée de masquer ou de suivre d’autres édits COVID dans les lieux publics – ce qui est vrai à Washington – ainsi que les comtés contigus de Beltway dans le Maryland, ainsi que Philadelphie, Pittsburgh, Baltimore, New York, Los Angeles et ailleurs.

« Avec peu d’exemptions autorisées, ils vous excluront, vous licencieront et même vous feront honte de ne pas vous conformer aux mandats des vaccins. Des milliers d’Américains ont été contraints de quitter leur emploi au cours de la semaine dernière », a-t-elle déclaré.

« Bien que Joe Biden ait déclaré hier soir que de telles inquiétudes étaient exagérées », a poursuivi l’animateur, diffusant un clip de Biden affirmant que les mandats « fonctionnent » comme prévu – et que « toutes ces choses sur les départs » n’est « pas vrai » dans le grand photo.

Le président américain Joe Biden s’exprime lors d’une assemblée publique au sujet de ses propositions d’investissement dans les infrastructures avec Anderson Cooper de CNN au Baltimore Center Stage Pearlstone Theatre à Baltimore, Maryland, États-Unis, le 21 octobre 2021. REUTERS/Jonathan Ernst

Ingraham a souligné que Biden s’est moqué de l’idée que des personnes souhaitent exercer leurs libertés constitutionnelles :

« Liberté. J’ai la liberté de vous tuer avec mon COVID », a déclaré Biden aux rires de la foule de Charm City. « Non, je veux dire allez – la liberté. »

« Nous comprenons que les Américains ont un droit inhérent à l’autodétermination », a plus tard répondu Ingraham. « Nous comprenons que la vie est remplie de risques, et nous savons que nous gérons ces risques mieux que Washington DC ne le pourrait jamais. »

« Quant à nous… nous nous amuserons avec la famille et les amis, et nous nous préparerons à soutenir nos équipes. Sachant qu’elles feront des erreurs, nous resterons fidèles et optimistes pour la saison prochaine. Cela fait partie de la tradition que la gauche Ils aiment démolir les traditions », a-t-elle poursuivi.

« La vie est trop courte pour être aussi malheureuse et misérable qu’à gauche. Je n’ai jamais vu personne détester sa propre équipe autant que la gauche déteste l’Amérique. »