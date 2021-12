Ingraham: Biden « n’écoute pas » les Américains, a « échoué sur presque tous les fronts »

Le président Biden et les démocrates du Congrès concluront 2021 avec beaucoup plus de problèmes qu’au début de l’année, a déclaré Laura Ingraham.

« Ils n’écoutent pas », a-t-elle déclaré vendredi sur « The Ingraham Angle ». « Biden et les démocrates du Congrès terminent 2021 après avoir échoué sur presque tous les fronts. L’inflation monte en flèche. La violence est en hausse. Il y a une panique inutile d’omicron et des dizaines de milliers d’illégaux envahissent la frontière et l’agenda de la gauche stagne heureusement . »

« Les Américains en ont marre. »

Ces derniers temps, l’une des bases de vote les plus fortes des démocrates – les hispano-américains – s’est déplacée vers le GOP d’un montant considérable, a-t-elle déclaré.

« Chez les jeunes, Biden a perdu 50 points depuis le début de l’année », a-t-elle ajouté.

Jeudi, Ingraham a offert à la fois un avertissement et un conseil à Biden et à son parti – de se « réinitialiser » au cours de la nouvelle année et de virer au centre, comme d’autres démocrates, dont l’ancien président Bill Clinton, l’ont fait avec beaucoup de succès, a-t-elle noté.

L’ancien président Barack Obama, le président Joe Biden et l’ancien président Bill Clinton. (REUTERS/Larry Downing) (./Larry Downing)

« [F]oubliez les billions de dollars de dépenses et arrêtez de diviser le pays selon des lignes raciales et arrêtez l’hystérie COVID – ils garderont le cap », a-t-elle déclaré. « Après avoir endommagé nos enfants et nos familles avec les restrictions COVID précédentes, l’administration les menace à nouveau à cause de la variante omicron lorsque les données s’avèrent légères. »

Ingraham a souligné le principal conseiller médical de Biden, le Dr Anthony Fauci, affirmant que « nous devrons peut-être être plus restrictifs », ce qui, selon elle, est moins un tossup et plus une certitude.

INGRAHAM : BIDEN ET DEMS ONT BESOIN DE LEUR PROPRE « RÉINITIALISATION » POUR CONTINUER EN TANT QUE FÊTE AU-DELÀ DE 2022

« Selon un nouveau sondage, 70 % des Américains ne soutiennent aucune nouvelle restriction, même avec la nouvelle variante », a-t-elle déclaré. « Ils l’ont eu. »

« Je me souviens que le candidat Joe Biden s’est engagé à apporter l’unité à l’Amérique après quatre ans de Trump. Aujourd’hui, il a doublé sa division en lançant cela avec les forces anti-américaines qui voient l’Amérique comme une nation en proie au racisme », a-t-elle ajouté, désignant un discours à Orangeburg, en Caroline du Sud.

Le président Joe Biden, le whip de la majorité à la Chambre Jim Clyburn et le président de l’État de Caroline du Sud, Alexander Conyers. (AP Photo/Meg Kinnard) (AP)

« Biden a saccagé Trump et est retourné au puits de Charlottesville et du 6 janvier. Avec l’effondrement de l’ordre du jour, ses rédacteurs de discours sont à court d’idées », a-t-elle déclaré. « Ils envoient Biden répéter un mensonge – cette vérification du bulletin de vote par correspondance est raciste. »

Biden a affirmé qu’il n’avait « jamais vu » une telle attaque contre le droit de vote que les législatures républicaines adoptant des lois renforçant l’intégrité électorale, bien que des États comme le sien au Delaware aient des lois électorales de longue date plus strictes que celles que le GOP a adoptées en Géorgie et ailleurs.

LE DIRECTEUR SORTANT DU NIH DIT QU’IL N’A JAMAIS FAIT DE PRESSION POUR licencier FAUCI, DIT ATLAS SUR L’IMMUNITÉ DU TROUPEAU

Il a affirmé qu’il n’avait jamais vu une telle politique de suppression des électeurs « non américaine » depuis les années 1870.

« Nous n’avons fait aucun progrès, Amérique », a répondu Ingraham. « Obama et Biden ont été élus deux fois sans la soi-disant législation sur les droits de vote des démocrates. Ce fait est perdu pour Biden. »

« Rien de tout cela ne fonctionne. Une grande partie est toxique et négative. C’est déprimant et contre-productif. Un homme qui a promis de nous relever nous a entraînés vers le bas », a-t-elle poursuivi. « Un homme qui s’est engagé à arrêter le virus a prolongé la douleur. Un président qui a promis de nous faire respecter dans le monde entier nous a transformés en risée. Une administration qui a minimisé l’inflation a refusé de lever le petit doigt car elle engloutit les revenus des familles. «

« Je m’attends à ce que la Maison Blanche lance omicron jusqu’en 2022 pour justifier la pression en faveur des bulletins de vote nationaux par correspondance et du vote par Internet pour tenter de truquer les prochaines élections. »

« D’ici là, continuez votre vie. Profitez de vos vacances. Soyez avec votre famille. Chantez des chants de Noël. Soyez sans COVID », a déclaré Ingraham. « Parlez à vos enfants de la façon dont le parti FDR et JFK s’est détruit sous Joe Biden. »