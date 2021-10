Ingraham: Biden prépare les États-Unis pour un «long hiver»

L’équipe d’incompétents de Biden

L’équipe de Biden est incompétente sur de nombreux fronts, mais elle éclipsera tout avec sa gestion pathétique de l’économie

Entre les décisions du président Biden d’ordonner aux employeurs de licencier les travailleurs non vaccinés, de continuer à payer les Américains pour qu’ils ne travaillent pas, son incapacité à résoudre de manière substantielle les problèmes de chaîne d’approvisionnement provoquant des arriérés dans les ports américains, et une politique énergétique nationale qui a fait grimper les prix du gaz à près de 4 $ sur le Sur la côte est et près de 5 $ le gallon sur la côte ouest, les démocrates préparent l’Amérique pour un « long hiver » de leur fabrication, a déclaré lundi Laura Ingraham dans son commentaire « Ingraham Angle ».

Depuis le premier jour où Biden a annulé unilatéralement le pipeline Keystone XL, en passant par les troubles liés au mandat des vaccins dans les aéroports américains le week-end dernier et jusqu’à aujourd’hui, Biden et son cabinet ont prouvé au peuple américain qu’ils n’étaient pas assez compétents pour gouverner, dit l’hôte.

« Nous savons déjà que l’équipe de Biden est incompétente sur de nombreux fronts, leurs performances embarrassantes en Afghanistan. En politique étrangère, leur humiliation face à leurs homologues et que la frontière important un tiercé de catastrophes allant du COVID au crime à la pauvreté, mais aussi cauchemardesque comme tout cela a été, Biden est sur la bonne voie pour éclipser tout cela avec sa gestion pathétique de l’économie », a-t-elle déclaré.

Ingraham a noté que le président Trump a laissé Biden avec une situation économique, de sécurité frontalière et d’approvisionnement en vaccins solide, mais que le démocrate du Delaware a commencé à la gaspiller presque immédiatement.

« Tout ce que Biden avait à faire était le numéro un, rendre le vaccin largement disponible, numéro deux, lever toutes les restrictions sur l’activité économique et numéro trois, laisser les politiques de l’ère Trump et le travail acharné du peuple américain nous ramener à l’économie en plein essor nous avons apprécié avant COVID », a-t-elle déclaré.

« Bien sûr, ils ont fait exactement le contraire. Ils ont annulé les politiques de Trump, dépassé les limites des mandats de vaccination et effrayé le public pour qu’il reste à la maison. Et au cours des derniers jours, nous avons vu le bilan que le programme radical de Biden fait peser sur l’économie. Tout a commencé avec le rapport catastrophique de vendredi sur l’emploi. »

Elle a noté que le prix du gaz avait augmenté en moyenne de 43% par rapport à l’hiver dernier et a déclaré que la secrétaire à l’Énergie Jennifer Granholm – anciennement gouverneure démocrate du Michigan – « travaillait dur pour renverser la vapeur ».

Dans un clip, Granholm a déclaré que l’Amérique n’avait pas son propre approvisionnement en pétrole et en gaz et dépendait du marché – tout en ajoutant qu’il était important de se concentrer sur la transition vers un « environnement énergétique propre ».

Ingraham a déclaré que Granholm était soit « stupide, elle-même, soit pense que nous le sommes » – soulignant le fait que l’Amérique a effectivement des capacités de production d’énergie, un stock stratégique national de pétrole et des milliards de dollars de pétrole et de gaz à capturer dans des endroits comme l’Alaska. , Pennsylvanie, New York, Dakota du Nord et Texas.

Ingraham a également poursuivi la secrétaire au Trésor Janet Yellen au sujet de l’inflation, le secrétaire aux Transports Pete Buttigieg pour les goulots d’étranglement des cargos dans les ports américains et le secrétaire au Travail Marty Walsh pour avoir déclaré qu’il « n’avait pas de réponse » à la pénurie actuelle de main-d’œuvre.

« Quand vous voyez tout cela ensemble », a déclaré Ingraham, « la totalité de l’incompétence est assez stupéfiante. »

« Il semble donc que nous soyons dans un hiver long et difficile – un hiver de pénuries et de déceptions, en particulier pour les Américains vivant dans des villes étranglées par des restrictions, des mandats, et vous y jetez le froid, mon Dieu », a-t-elle déclaré.

« Il n’y a pas de défense des politiques de Biden ou de sa performance … Je suis sûr que vous pensez tous que c’est déprimant, nous sommes dans une mauvaise passe et oui, nous le sommes pour un moment », a-t-elle poursuivi.

« Mais ne cédons jamais au désespoir. Je l’ai dit le lendemain des élections, gardez la lèvre supérieure raide, nous savons comment changer les choses et avec le temps, nous le ferons. Nous avons survécu à Jimmy Carter, nous pouvons survivre à cela. Le Les années Carter ont conduit à Ronald Reagan et si les Américains sont intelligents et je pense qu’ils le sont, les années Biden conduiront à de nouvelles et meilleures politiques économiques après 2024. »